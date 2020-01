Maddalena Corvaglia, il brutto sgarro ad Elisabetta Canalis: ecco cosa è successo

Maddalena Corvaglia compie gli anni ma non invita Elisabetta Canalis

Qualche giorno fa Maddalena Corvaglia ha compiuto i suoi primi 40 anni portati splendidamente. Un traguardo importantissimo che l’ex velina di Striscia la Notizia ha festeggiato in compagnia del compagno Alessandro, ma anche in presenza di tanti amici.

Alla festa, però, c’era un’assenza molto importante: Elisabetta Canalis. C’è da dire che la soubrette sarda in questo periodo si trova in Italia per assistere alla Fashion Week di Milano, quindi le veniva facile raggiungere la sua ex collega.

Il party è stato organizzato dal fidanzato che ha conquistato il cuore della 40enne dopo il matrimonio fallito con Stef Burns. Non sappiamo se la Corvaglia abbia mandato l’invito alla madre di Skyler Eva dopo che le due si sono bruscamente allontanate.

Perché le due ex veline hanno litigato? La possibile causa

Nonostante siano passati diversi mesi, ad oggi non sappiamo la ragione dell’allontanamento tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. E pensare che le due ragazze dopo la loro esperienza a Striscia la Notizia erano inseparabili. In una recente intervista l’attrice di Sassari ha detto che non vuole affrontare questo argomento.

Stando ad alcune indiscrezione, lo screzio tra le due ex veline sia dovuto per problemi professionali, ovvero per la palestra che avevano in comune a Los Angeles. Stessa città dove l’ex di George Clooney vive da anni e che la Corvaglia ha frequentando per diverso tempo. Resta il fatto che al momento non c’è nessuna conferma.

I nuovi progetti professionali di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Quindi, il mancato invito ad Elisabetta Canalis per il suo 40esimo compleanno è l’ennesimo sgarbo da parte di Maddalena Corvaglia. Nel frattempo le due ex veline di Striscia la Notizia si stanno godendo il successo del lavoro, ma anche quello sentimentale.

L’attrice sarda ha ricevuto delle interessanti proposte professionali dalla Germania, mentre la seconda tra poco condurrà un nuovo programma su Italia 1. Intanto, appena saremo a conoscenza di altre informazioni sulla festa di compleanno di Maddy ve le daremo immediatamente.