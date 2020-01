Striscia la Notizia è guerra tra ex veline: il nuovo affronto lontano dal tg satirico di Antinio Ricci [FOTO]

Maddalena Corvaglia compie 40 anni

Maddalena Corvaglia deve tanto a Striscia la Notizia, infatti per ben tre stagioni è stata la velina del tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco c’era Elisabetta Canalis con cui ultimamente non va proprio d’accordo.

Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 la Maddy ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello dei 40 anni. La ragazza è nata a Galatina, in Puglia e dal 1999 al 2002 ha calcato il famoso bancone del programma di Canale 5.

Dopo la sua esperienza a Striscia, l’ex di Enzo Iacchetti ha continuato la sua carriera sul piccolo schermo partecipando a delle trasmissioni Mediaset come: Operazione Trionfo, Stranamore del compianto Alberto Castagna e Paperissima Sprint, assumendo i ruoli di presentatrice ed inviata. (Continua dopo la foto)

La carriera dell’ex velina pugliese del tg satirico Striscia la Notizia

Dal punto di vista sentimentale, Maddalena Corvaglia per cinque anni ha avuto una relazione sentimentale con lo storico conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti. Ma circa dieci anni ha è convolata a nozze con Stef Burns, il chitarrista della band di Vasco Rossi.

Mai i due, però, si sono lasciati nel 2017 ma dal loro matrimonio è nata Jamie Carlyn Birnbaum che oggi ha otto anni. Al momento la nota soubrette pugliese si divide tra Los Angeles e Milano dove ha conosciuto l’attuale compagno Alessandro Viani.

Gli screzi tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

E a proposito di Los Angeles, anche lì vive la sua collega ed ex amica Elisabetta Canalis. Insieme avevano una palestra e, stando a dei rumors. le due ex veline di Striscia la Notizia hanno litigato per delle incomprensioni professionali.

Nella serata di ieri, infatti, a casa della Maddy non era presente l’attrice di Sassari. Quest’ultima è nel capoluogo lombardo per partecipare alla Fashion Week. Ennesimo sgarbo contro la sua ex cara amica? Nel frattempo le dirette interessate non hanno mai voluto parlare dei loro screzi durate le interviste televisive, ma anche a giornali e portali web.