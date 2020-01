Ilary Blasi, rivela che essere la moglie di Totti è umiliante

A Che tempo che Fa Ilary Blasi rivela che essere la moglie di Totti è alquanto umiliante, ma lo dice in tono ironico

Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programma in onda su Rai 2, Ilary Blasi ha raccontato alcune cose inedite della sua vita privata. Nel presentarla, Filippa Lagerback ha ricordato il bacio che la conduttrice romana diede a Daniele Bossari alla conclusione della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nell’intervista c’è stata una sorta di domande botta e risposta con Fazio, e in cui la Blasi ha rivelato la sua grande vena ironica. Ricordiamo che Ilary è stata al fianco di Fazio nella stessa trasmissione per due edizioni, poi il suo posto è stato preso dal 2005 dalla Lagerback.

Il motivo? Beh, la Blasi era incinta del suo primo figlio e ha preferito prendersi cura della famiglia. Il primo nato della famiglia Totti è stato infatti Cristian, oggi un bellissimo ragazzino adolescente.

Ilary Blasi smentisce di essere incinta

Con gran divertimento e ironia Ilary ha risposto quindi alle domande di Fazio che non le ha lasciato tregua. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha anche confessato che qualche volta essere la moglie di Francesco Totti è umiliante.

Ovviamente si tratta di una affermazione ironica e che sotto sotto rivela l’immenso amore che nutre per il consorte. Con le sue domande ironiche Fazio ha stuzzicato l’ex velina e ha anche fatto accenno al quarto figlio. Con grande divertimento la Blasi ha risposto a tono e ha detto che non, non è incinta! Anzi, ha aggiunto di aver finito gli ovuli!

La sua battuta mette quindi a tacere tutte le illusioni lanciate ultimamente dal marito. Ilary al riguardo ha voluto ribadire che alla fine è lei che decide e Totti può dire quello che vuole. Insomma, se Francesco vuole davvero un altro figlio, che se lo faccia con un’altra!

Ilary pazza del cibo…e anche del sesso!

Nel corso dell’intervista Ilary e Fazio hanno anche spostato l’argomento sul cibo e sul sesso. La conduttrice ha confessato di preferire il primo, e Fazio non ha potuto fare a meno di dire che nonostante le piace mangiare è sempre in forma.

Però dopo il cibo le piace fare anche quello, è chiaro! La conduttrice, che l’estate scorsa ha condotto Eurogames, andato in onda su Canale 5, e nell’intervista ha anche parlato dei lati negativi di avere in casa un uomo malato.

Ha infatti realizzato il sogno di fare le punture, e questo le ha portato un po’ di serenità. Adesso gliele fa lei al marito e non la squadra di Nas che si presentava ogni volta che stava male!