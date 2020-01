Andrea Damante e Claudia Coppola attaccati dagli hater

Andrea Damante pubblica le foto della nuova fidanzata su Instagram, gli haters attaccano la coppia

Esce allo scoperto Andrea Damante, ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, che pare abbia lasciato alle spalle definitivamente la sua storia con la bella influencer. Il Damante ha infatti pubblicato su Instagram la prima foto in cui è insieme alla sua nuova fidanzata, Claudia Coppola.

La coppia sta trascorrendo una vacanza alle Bahamas e il dj non ha perso tempo a pubblicare uno scatto in cui sembrano molto affiatati. Nonostante non vi siano sotto dediche degne di nota, i due sembrano in perfetta sintonia.

Tuttavia gli haters non hanno perso tempo neanche loro a commentarli e anche in modo negativo. In realtà per Andrea questa è la prima relazione che sembra averlo coinvolto, dopo aver rotto quasi subito con Chiara Montemurro e Viviana Vizzini. Pare infatti che il Damante abbia deciso di mettere la testa a posto.

Andrea Damante e Claudia Coppola complici e affiatati

Il fatto che abbia deciso di pubblicare la foto su Instagram per far conoscere la sua nuova fiamma rivela che c’è qualcosa di più che una semplice attrazione. Claudia Coppola è la prima donna che sembra interessarlo davvero dopo la rottura con Giulia De Lellis.

La loro relazione ha appassionato molti fan, che sono stati tenuti col fiato sospeso nella speranza di un ritorno di fiamma. Ad oggi tutto sembra davvero finito, specie dopo la pubblicazione del libro della De Lellis Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza.

Per tutti è tempo di voltare pagina, lo ha fatto Giulia e ci sta provando anche Andrea. Adesso sembra avere occhi solo per la bellissima e affascinante Claudia, una modella milanese, classe 1998. I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e dallo scorso dicembre si frequentano.

La coppia sta trascorrendo le vacanze alle Bahamas

La coppia sta trascorrendo le vacanze alle Bahamas, ma prima hanno fatto tappa in Florida. Sullo sfondo delle foto pubblicate dal Damante si può ammirare la bellezza del panorama oceanico e i loro volti divertiti e complici.

Alcuni hanno attaccato entrambi dicendo loro che è tutta una messa in scena e che non sono affatto convincenti. Altri dicono ad Andrea che Claudia sembra sua figlia. Altri ancora dicono chiaramente di sperare in un ritorno di fiamma fra lui e Giulia!

Insomma, non si sono fatti mancare nulla Andrea e Claudia, sarà il tempo a dare risposta! Chi vivrà vedrà!