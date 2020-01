Wanda Nara, annuncio inatteso solo dopo due puntate del Grande Fratello Vip

Wanda Nara come opinionista del Grande Fratello Vip 4, costretta a lasciare Tiki Taka

L’opinionista del Grande Fratello vip 4, Wanda Nara da Alfonso Signorini, nuovo conduttore del reality più famoso di sempre. Dopo solo due puntate questa trasmissione, ha deciso di fare un annuncio in modo da chiarire tutte le sue posizioni su questo importante reality show.

La bella Argentina non vuole mischiare tali due parti del suo lavoro e quindi, a chi si è chiesto se continuerà a essere presente anche nella trasmissione Tiki Taka ha voluto rispondere una volta per tutte. La bella opinionista ha detto che parteciperà nuovamente alla trasmissione calcistica solo quando si concluderà il Grande Fratello.

Per la moglie di Mauro Icardi è iniziata una nuova avventura televisiva al fianco di Alfonso Signorini e Pupo. Un’esperienza che sta già regalando delle belle emozioni. Del resto, a partire da mercoledì, data in cui ci sarà la terza puntata del Grande Fratello vip, Wanda Nara probabilmente riuscirà ancora a prendere più confidenza con lo studio ed a regalare le sue perle di saggezza in merito al comportamento dei concorrenti.

Wanda Nara e il suo nuovo ruolo da opinionista del Gf4 Vip

Molti attendevano proprio di vedere Wanda Nara in tv in un ruolo del genere. La nuova opinionista del Grande Fratello vip 4 sta vivendo un’esperienza davvero molto bella come protagonista di questa trasmissione.

Adesso però, dovrà abbandonare il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo, Tiki Taka proprio perché non riesce a far coincidere i suoi impegni. Sulla sua pagina Instagram ha avvisato gli utenti e i suoi follower che tornerà in trasmissione quando il Grande Fratello sarà finito.

La showgirl è infatti un’opinionista oramai nota della televisione italiana e non è un caso che è stata scelta da Signorini per fare i suoi pungenti commenti all’interno della trasmissione della casa più spiata d’Italia.

Le sorprese delle prossime puntate del Grande Fratello

Dovranno quindi aspettare un po’ di tempo, gli appassionati di Tiki Taka, prima di rivedere la bella moglie di Mauro Icardi seduta a commentare il calcio. Adesso c’è grandissima attesa piuttosto per la terza puntata del Grande Fratello vip 4 dove ci sarà Finalmente il confronto tra Pago e Serena.

Lui è uno dei concorrenti più amati di quest’edizione e molti si chiedono cosa accadrà. Adesso, si tratta solo dell’inizio e dei primi intrecci tra i personaggi del Gf che andrà in onda due sere a settimana e regalerà sicuramente altri colpi di scena.

Per adesso le prime performance di opinionisti del Grande Fratello di Wanda Nara sono state commentate positivamente dalla maggior parte degli utenti della rete e non solo!