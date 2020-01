Paola Di Benedetto ammette di essere stata tradita da Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto commenta i tradimenti e lascia trapelare dettagli della sua relazione con Fede

Paola Di Benedetto, ospite nella casa del Grande Fratello vip 4 ha raccontato la sua storia d’amore con Federico Rossi. Infatti, senza volerlo, avrebbe ammesso il tradimento che il cantante del duo Benji e Fede avrebbe fatto nei suoi confronti. Molti telespettatori hanno interpretato così le frasi della ragazza che si trova all’interno della casa del Grande Fratello vip 4.

In pratica, i due secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che adesso conduce il reality show, avevano avuto dei problemi all’interno della coppia. Infatti l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, qualche mese fa, aveva chiuso con il cantante Federico Rossi perché lui l’aveva tradita durante un viaggio di lavoro a Malta.

Infatti, avrebbe avuto una storia bollente con Emma Muscat durata solo una notte, per cui la ragazza non avrebbe perdonato subito. Emma aveva confermato tutto al telefono con l’ex naufraga che quindi che aveva deciso di lasciarlo, almeno inizialmente.

Le dichiarazioni ambivalenti di Paola Di Benedetto

Questa storia è di molto interesse del pubblico che ama questa coppia e che soprattutto, segue la love soap tra l’influencer ed il cantante del duo Benji e Fede. Paola Di Benedetto quando è entrata della casa del Grande Fratello 4 voluto parlare anche lei delle sue esperienze in termini di tradimenti.

Infatti, nella casa c’era in corso un discorso che verteva proprio in questo senso. Lei ha parlato di momenti di debolezza ed ha raccontato che quando c’è un tradimento solo fisico, quindi non di innamoramento, la cosa importante è chiarirsi, perdonarsi e andare avanti.

La ragazza dopo aver rotto con Federico Rossi aveva deciso di tornare insieme a lui, anche se sul tradimento non c’è mai stata certezza. Ora però racconta anche ai suoi compagni della casa più spiata d’Italia che è molto felice con questo ragazzo perché è innamoratissima di lui.

Il tradimento e la reazione del mondo del web

Queste parole sono state lette come “chiare” da chi ama Paola Di Benedetto come una confessione sul tradimento fatto dal cantante del duo Benji e Fede. Sui social network subito si è fatto il toto scommesse per capire se l’ex naufraga in realtà, stia cercando di dare qualche messaggio al pubblico.

Nel corso del confronto con i coinquilini, parlava in maniera così attenta come a far capire che era stata già scottata da un fatto del genere. La sua, quindi sembra un’esperienza personale. In rete, un utente su Twitter ha specificato come l’influencer in Casa con queste parole “ha detto tutto” e quindi “non ha detto niente”.