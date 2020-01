Giovanni Conversano contro Elga e Serena Enardu: “Sono stato in silenzio per troppo tempo”

Continua a tener banco la vicenda legata a Giovanni Conversano e Serena Enardu. I due sono stati fidanzati qualche anno fa e oggi, mentre lei è stata al centro di fortissime polemiche per la relazione finita davanti alle telecamere con Pago, lui la attacca dicendo che il suo comportamento è legato solo alla voglia di ritrovare la notorietà.

In questi giorni è entrata nella storia anche Elga Enardu sorella di Serena. Quest’ultima avrebbe dovuto partecipare a Live-Non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso, infatti, ci sarebbe dovuto essere un incontro nel quale parlare proprio di quanto accaduto al Grande Fratello Vip.

Nella seconda puntata del reality l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto incontro con l’ex fidanzato. Un po’ a sorpresa la sarda ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa per quanto accaduto a Temptation Island e ribadendo il sentimento che lo lega al cantante.

La storia d’amore tra Giovanni Conversano e Serena

Giovanni Conversano e Serena Enardu sono stati insieme per diverso tempo. L’opinionista ha raccontato di come sia finita la sua storia, che ricorda molto da vicino quanto sta succedendo con Pago. La bella sarda, secondo quanto svelato da Conversano, l’avrebbe lasciato tramite i giornali. A suo dire questo comportamento sia legato alla voglia di conquistare la notorietà.

Quando lui, però, era riuscito a superare la fine della loro relazione e andare avanti tra le braccia di Giada lei si sarebbe rifatta viva. Serena Enardu, infatti, si sarebbe trasferita a Lecce e lo avrebbe inseguito per due anni. Ovviamente queste sono le parole di Giovanni Conversano alle quali la bella sarda non ha ancora risposto.

Come detto in precedenza, Elga Enardu avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione di Barbara D’Urso. La sarda, però, ha preferito non presentarsi. A distanza di qualche ora ha motivato la sua scelta con il fatto di non voler incontrare persone di basso livello.

A molti è sembrato che il riferimento fosse proprio per Giovanni Conversano. Quest’ultimo non ha perso tempo ed è tornato sull’argomento attaccando entrambe le sorelle e dichiarando di non volersi più trattenere e di raccontare la sua verità.

Le rivelazioni di Giovanni Conversano

Secondo Giovanni Conversano, Serena Enardu lo avrebbe lasciato solo per ottenere visibilità. Una volta che però i fari della popolarità si erano spenti su di lei è tornata a cercarlo così da rimettere in moto quello che lui definisce il gioco. Secondo Conversano, inoltre, Pago sarebbe la seconda “vittima” di questo comportamento.

In chiusura del suo pesante intervento social, Giovanni Conversano ha sottolineato che non lascerà passare più nulla, che sin qui ha raccontato soltanto un terzo della sua verità e che è stato in silenzio per troppo tempo, dichiarandosi pronto a qualsiasi tipo di confronto.