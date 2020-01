Martina Nasoni furiosa per Daniele Dal Moro: doveva essere lei la nuova tronista

Daniele Dal Moro è, ormai, ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. A distanza di un po’ di giorni, la sua ex Martina Nasoni ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Di Più TV. La ragazza ha aperto il suo cuore e, forse per la prima volta, ha palesato i suoi sentimenti per l’ex gieffino.

Inoltre, la Nasoni ha svelato anche un retroscena inedito sul talk show di Maria De Filippi. Stando a quanto emerso, infatti, pare che sarebbe dovuta essere lei la nuova tronista, ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Martina Nasoni con Di Più TV

Nel corso di un’intervista con Di Più TV, Martina Nasoni ha deciso di commentare l’ingresso di Daniele nel programma Uomini e Donne. La ragazza ha esordito dicendo di aver preso nel peggiore dei modi la notizia, dal momento che è ancora innamorata di lui.

Daniele le ha, dunque, spezzato il cuore prendendo questa pazza decisione, ma non è tutto. Martina ha anche spiegato che, un po’ di mesi fa, lo fece lei il provino per Uomini e Donne.

Dal Moro, però, non tollerando di perderla, pare abbia deciso di dichiararsi impedendole di prendere parte al talk show. A distanza di un po’ di tempo, però, anche lui ha fatto lo stesso provino ed è stato preso. Quando Martina lo ha scoperto, è andata su tutte le furie. La ragazza ha immediatamente chiamato il suo ex per chiedere spiegazione e lui, in un primo momento, si sarebbe negato tutto.

L’ex gieffina andrà a corteggiare Daniele?

Adesso che la notizia è ufficiale, però, Martina Nasoni non ha potuto fare a meno di mostrare pubblicamente tutto il suo rammarico e disappunto. A quanto pare, non ha affatto dimenticato l’ex gieffino e continua a nutrire per lui qualcosa di molto forte. Questi presupposti, dunque, stanno facendo sorgere delle domande ai fan del programma di Maria De Filippi.

Cosa deciderà di fare la ragazza dal cuore di latta? Scenderà nel programma per corteggiare Daniele Dal Moro? Al momento, questo resta solo un pettegolezzo, dal momento che la ragazza ha confessato che Daniele non si merita affatto le sue lacrime e la sua attenzione.