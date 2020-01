Un posto al sole, anticipazioni 15 gennaio 2020: Serena vola a Berlino

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 15 gennaio sono avvincenti. Vedremo Giulia prepararsi per l’appuntamento con Marcello, ma qualcosa la spiazzerà. Filippo dovrà fare i conti con una notizia a dir poco scioccante che lo lascerà estremamente turbato.

Serena, difatti, prenderà una decisione improvvisa. Nel frattempo vedremo la situazione di Bianca influenzare negativamente la serenità della sua famiglia. Franco e Angela discuteranno sulla faccenda.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 15 gennaio

Filippo, dentro di se, continuerà a sperare di riuscire a ricucire il rapporto con sua moglie. Quest’ultima, impegnata nella sua attività ricettiva, sarà molto stressata e prenderà una spiazzante decisione. Nel dettaglio, la Cirillo annuncerà al marito la sua imminente partenza da Napoli per recarsi a Berlino insieme alla loro figlia Irene. La notizia lascerà inevitabilmente preoccupato Filippo il quale comincerà a temere il peggio.

Le insistenti difficoltà di Bianca verso la scuola, non accenneranno minimamente a cessare. Questa situazione, venutasi a creare per mano della maestra Maria Grazia Gagliardi, finirà per avere delle negative ripercussioni all’interno della famiglia di Bianca. Infatti, Angela e suo marito Franco discuteranno per divergenze di opinioni.

Spoiler Un posto al sole

Giulia sarà estremamente contenta per il suo primo appuntamento con Marcello. Dopo averlo conosciuto virtualmente grazie ad una chat, finalmente i due potranno conoscersi dal vivo. La Poggi si preparerà per l’evento curando ogni briciolo di dettaglio ma le cose prenderanno una piega improvvisa e Giulia resterà spiazzata.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si apprenderà che Marcello ha dei grossi problemi economici. Nonostante ciò, Giulia Poggi cercherà di aiutarlo come meglio potrà. Serena, invece, prenderà questa specie di pausa di riflessione prendendo le distanze dal marito Filippo.

Si tornerà a parlare anche di Andrea Pergolesi il quale da tempo ha lasciato Napoli per stabilirsi all’estero. Arianna riceverà una chiamata che aumenterà il suo stato d’animo nostalgico. La donna, infatti, sentirà sempre di più la mancanza dell’uomo che ama. Fortunatamente però, a tirarle su il morale ci penserà il nuovo aiuto chef, Samuel. Quest’ultimo finirà persino per scontrarsi con Patrizio Giordano.