‘E’ un porno…’: Raffaella Fico a luci rosse, l’allenamento ai glutei scatena l’immaginazione (VIDEO)

Raffaella Fico infiamma il web con un video esagerato durante gli allenamenti

Raffaella Fico continua a mantenere alta ‘la pressione’ dei propri seguaci. La giovane modella napoletana ama moltissimo prendersi cura del proprio corpo e oltre a chiedere aiuto al chirurgo, si allena tantissimo in palestra. Proprio in uno dei suoi ultimi scatti, l’ex di Balotelli ha scatenato davvero un putiferio, lasciando libera l’immaginazione.

Raffaella Fico si supera in palestra, l’allenamento è troppo esagerato

Raffaella Fico questa volta si è davvero superata. Con un video postato su Instagram, la giovane ha condiviso con i propri fan un allenamento decisamente bollente. Per mantenere alti e sodi i suoi glutei, con l’aiuto di un personal trainer, Raffaella passa molte ore in palestra e proprio durante un suo esercizio, è successo di tutto.

Mettendosi abbassata, con il viso rivolto verso la telecamera e il lato B ben alto e in vista acceso la fantasia di moltissimi suoi seguaci che oltre a riempirla di complimenti non hanno perso occasione per lanciarle qualche frecciatina. Qualcuno, infatti, si è chiesto se fosse un porno… Continua dopo il post.

Chi è la nuova fiamma dell’ex gieffina?

Raffaella Fico ha iniziato a par parte del mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al Grande Fratello. L’ex gieffina tra i tanti flirt avuti in passato ha fatto molto discutere quello con Mario Balotelli dove, dal loro amore è nata anche Pia. Per anni, i due si sono scontrati addirittura legalmente, in quanto, il calciatore ha sempre avuto dubbi sulla sua paternità.

Oggi, però, l’ex coppia sembra aver ritrovato la serenità, mettendo da parte i loro rancori sopratutto per il bene e la felicità di Pia. Intanto, la Fico accantonando la love storie con Mario ha avuto un altro importante amore, Alessandro Moggi ma anche in questo caso si sono detti addio.

Di recente è stata beccata insieme all’imprenditore Francesco Caserta, ex della bonas di Avanti un Altro! Paola Caruso. L’incontro ha destato molte polemiche, soprattutto da parte della showgirl, la quale si è scagliata contro Raffaella, rimproverandole il fatto di uscire con un ragazzo che non ha mai voluto vedere suo figlio.