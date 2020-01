Scandalo Maria De Filippi, spuntano i rapporti segreti dietro le quinte con il cavaliere del Trono over: ‘Qua lo sanno tutti…’

La vicenda di Jean Pierre e Antonella

Nel primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne Jean Pierre, dopo alcune affermazioni fatte da Antonella sono piovute delle accuse molto gravi. La dama e il cavaliere si erano lasciati in pessimo modo e che la donna aveva detto di voler continuare a frequentarlo nonostante l’ex di Gemma Galgani non provasse attrazione per lei.

Ma nella puntata di lunedì del programma di Maria De Filippi, sono accadute certe cose che hanno messo in cattiva luce Sanseverino. Ma cosa è successo in trasmissione? In primis che sarebbe stata Antonella a consigliargli a Jean Pierre di fare gli auguri alla dama torinese. Ma non è finita qui, infatti c’entra qualcosa anche quel mazzo di fiori che ha già aveva creato scandalo la settimana scorsa.

Il racconto di Antonella

A Uomini e Donne, infatti, Antonella ha detto che Jean Pierre, nonostante non avesse acquistato il mazzo di fiori, le aveva comunicato di averli pagati un occhio delle testa. Ovviamente l’ex della Galgani ha negato quasi tutto quello che la dama ha riferito al Trono over, ma ciò non è bastato per calmare l’ira dell’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima, infatti, non ha perso tempo ad insultarlo dicendogli di essere tirchio e che deve chiedere scusa alle due signore. Ma non è finita qui visto che poi si è passati a parlare di Aurora, di cui Sanseverino è molto attratto.

La dama ha detto alla conduttrice Maria De Filippi di aver udito alcune voci che non le sono piaciute per niente. Ovvero che Jean Pierre avrebbe detto a un cerchio di persone che tra loro due c’è stato qualcosa di più di un bacio.

Il racconto di Aurora

Al parterre senior di Uomini e Donne Jean Pierre ha negato tutti. Inoltre il cavaliere ha detto che lui avrebbe voluto ma che è stata la dama a tirarsi indietro. Altri componenti del Trono over hanno confermato le affermazioni fatte da Aurora. Ma queste dichiarazioni sono state smentite da altri, tra cui Samuel Baiocchi. Ma quello meno convinto di tutta questa storia è l’opinionista Gianni Sperti.

In queste settimane Sanseverino e Aurora hanno sempre detto in trasmissione che la loro frequentazione fosse passionale. Quindi perché negare che tra loro ci sia stato qualcosa in più? Ad ogni modo la storia per il momento si è chiusa, con il cavaliere non ne è uscito per niente bene.