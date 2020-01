Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Ursula vuole separare Telmo e Lucia

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate dal 19 al 24 gennaio 2020 in onda su Canale 5 raccontano che Servante farà una tremenda scoperta su Paciencia. Inoltre, Flora si troverà in pericolo per colpa di Jordi, mentre Lucia e Telmo sembreranno riavvicinarsi.

Ursula avvertirà Telmo del fatto che il quartierino mormora sulla sua vicinanza con Lucia. Il religioso però, non darà peso alle parole della Dicenta e continuerà a stare accanto alla Alvarado, sperando che non accetti di sposare Samuel che, nel frattempo, sarà pressato da Jimeno per i debiti economici che ha contratto con lui.

Una Vita anticipazioni settimanali: la scoperta di Servante

Stando agli spoiler della soap opera, nelle puntate della prossima settimana, Servante scoprirà che l’isola in cui risiede Paciencia è stata devastata da un terribile uragano. L’uomo sarà colto dal panico e temerà che la sua amata sia morta, nonostante la stessa gli abbia scritto di non partire perché innamorata di un uomo del posto. Nel frattempo, Lucia prenderà tempo dopo che Samuel le chiederà ancora una volta di diventare sua moglie.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Jordi approfitterà del fatto che Iñigo e Leonor si allontaneranno da Acacias, certo di poter stare da solo con Flora. Il ragazzo non avrà buone intenzioni. Casilda proverà ad aiutare l’amica Lolita a rendere senza potere la maledizione di Cabrahigo. Per farlo però, dovrà baciare Ceferino e l’impresa non sarà affatto semplice.

Lucia e Telmo di nuovo vicini

Nelle puntate settimanali di Una Vita, Lucia e Telmo di riavvicineranno, dopo che la Alvarado si convincerà che il Martinez sia stato sincero nei suoi confronti. Samuel invece verrà pressato da Jimeno, che sarà intenzionato ad avere indietro i suoi soldi il prima possibile.

Ursula, nel frattempo, non potrà non notare che la Alvarado e il religioso siano complici e li inviterà a tenere un comportamento più morigerato. I due però, non daranno retta alla ex istitutrice e capiranno di essere attratti l’uno dall’altra. Come reagirà Samuel quando scoprirà la verità?

Samuel stesso intimerà Telmo di stare lontano dalla sua promessa sposa. Infine, le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 19 al 24 gennaio 2020 su Canale 5 raccontano che Jordi non riuscirà a trattenere la sua ossessione per Flora, perdendo la testa.

Dopo aver allontanato Inigo con una scusa, il giovane riuscirà a passare dalla Deliciosa, dove troverà Flora da sola. Qui cercherà di approfittare di lei ma un eroe misterioso salverà in extremis la ragazza.