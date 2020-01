Il Paradiso delle signore trama 16 gennaio: Vittorio e Marta prendono un’importante decisione

La puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda giovedì 16 gennaio, sarà molto importante per le sorti dello shopping center. Marta e Vittorio, infatti, si troveranno a prendere una decisione molto difficile circa i fondi del grande magazzino.

Luciano, invece, confesserà a suo figlio la verità sulle sue condizioni di salute, ma Federico lo anticiperà dicendo di aver già scoperto tutto per sbaglio. Interessanti risvolti anche sulle ricerche di Giuseppe Amato, marito di Agnese, il quale ha smesso di dare notizie lasciando sua moglie e i suoi figli nella disperazione.

Anticipazioni Paradiso delle signore: la scoperta di Agnese

Il Paradiso delle signore regala sempre grosse soddisfazioni ai suoi fan, specie nella puntata del 16 gennaio assisteremo a degli interessanti avvenimenti. Agnese scoprirà che Rocco e Salvatore stanno indagando di nascosto su Giuseppe Amato. I due si sono messi alla ricerca di tracce che possano condurli verso il padre e lo zio. La sarta, però, rimarrà profondamente delusa per non essere stata avvisata delle loro intenzioni.

Armando, dal canto suo, farà di tutto per tranquillizzare la donna cercando di farle capire il motivo per il quale i due ragazzi hanno agito in gran segreto. Riccardo ed Angela, invece, saranno sempre più vicini. I due ragazzi, però, si renderanno protagonisti anche di un’importante conversazione che potrebbe cambiare le sorti del Paradiso.

Trama puntata 16 gennaio: Marta e Vittorio fanno una scelta

A seguito del dibattito, infatti, il giovane Guarnieri andrà da sua sorella e il marito e farà loro una proposta. Nel corso della puntata del 16 gennaio, Riccardo gli chiederà di spostare i fondi del Paradiso delle signore nella banca Guarnieri. Questo gesto potrebbe sancire una tregua con Umberto dopo i recenti accadimenti.

Infine, l’ultimo argomento ad essere trattato riguarderà Federico. Il giovane avrà una conversazione con suo padre durante la quale lo informerà di essere perfettamente a conoscenza della gravità delle sue condizioni di salute.

Al dibattito parteciperà anche Roberta, che resterà basita per le parole del suo compagno. Ad ogni modo, per il ragazzo ci sono delle speranze. Un luminare, infatti, chiederà di incontrarli e porrà il ragazzo dinanzi una scelta molto importante.