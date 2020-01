Abbronzatura a luci rosse: Belen Rodriguez esce di seno, il top non contiene le sue curve [FOTO]

Belen Rodriguez e la dichiarazione d’amore a Stefano De Martino

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha dato modo ai suoi nove milioni di follower di vederla mentre si impegna a fare degli esercizi fisici. La soubrette argentina, libera da impegni professionali, al momento si sta dedicando al figlio Santiago e al marito Stefano De Martino.

E proprio al ballerino napoletano qualche giorno fa ha postato uno scatto che li ritrae insieme con tanto di dichiarazione d’amore nella didascalia. I due, dopo una separazione durata ben quattro anni, dalla scorsa primavera sono inseparabili, infatti spesso condividono anche il lavoro. La Notte della Taranta e Castrocaro ne sono un esempio. (Continua dopo il post)

Gli esercizi fisici della Rodriguez documentati su IG

Ma tornando agli allenamenti, Belen Rodriguez sta seguendo alla lettera le indicazioni della sua personal trainer, ovvero l’affascinante e bravissima Ioana Dunica. La 30enne, originaria di Bucarest, fa rispettare alla modella argentina una rigorosa tabella di marcia.

Naturalmente la madre di Santiago ha documentato il tutto attraverso delle Stories condivise su IG. In queste clip la compagna di Stefano De Martino ha dato anche alcuni consigli a chi volesse rimettersi in forma fisico dopo le vacanze natalizie. Oltre ai video, la showgirl ha scritto cosa e come fare per dimagrire qualche chiletto in eccesso.

Belen Rodriguez esce di seno

A quanto pare Belen Rodriguez non ha paura del freddo. Infatti, grazie alle sue foto bollenti condivise sui social, la modella fa alzare la temperatura. Di recente su Instagram è stato condiviso uno scatto in cui l’argentina si vede vedere in bikini coloro carne. Ma essendo molto striminzito, il suo décolleté fa fatica a rimanervi dentro, infatti è uscia di seno.

La conduttrice di Tu si qua vale, Stefano De Martino e il loro figlioletto Santiago hanno trascorso le vacanze natalizie nel meraviglioso scenario di Saint Moritz. Naturalmente in montagna le temperature erano rigide ma a riscaldarla ci hanno pensato le braccia del suo amato. Ecco l’immagine in questione: