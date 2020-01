Ida Platano indossa una parrucca: il drastico cambio look dell’ex dama di Uomini e Donne [FOTO]

La tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Per qualche anno insieme a Gemma Galgani, che tra l’altro sono ottime amiche, Ida Platano è stata una delle protagoniste del Trono over di Uomini e Donne. All’interno del dating show di Maria De Filippi ha avuto la possibilità di conoscere Riccardo Guarnieri che, tra alti e bassi, ci ha convissuto per un certo periodo di tempo.

Infatti un paio di anni fa erano usciti insieme e successivamente la redazione di U&D li hanno chiamati per partecipare a Temptation Island. Un’esperienza che ha causato una nuova rottura, infatti entrambi sono tornati al parterre senior. Anche nella loro seconda esperienza ci sono state diverse discussioni, ma da circa un mese stanno insieme e pensano di sposarsi e fare un figlio.

Da hair stilyst a Brescia a seguitissima influencer

In questi anni Ida Platano ha raggiunto una grande popolarità come Gemma Galgani, infatti entrambe le donne su Instagram hanno un seguito di circa mezzo milione di follower. Ma, a differenza della dama torinese, la compagna di Riccardo Incarnato utilizza tale account per fare l’inflencer.

Ovviamente continua a fare la sua prima professione, ovvero la parrucchiera in quel di Brescia. Ed essendo una hair stilyst, l’ex dama ha più volte cambiato il look dei suoi capelli.

Ida Platano irriconoscibile: parrucca o taglio differente dal solito?

Grazie alla visibilità ottenuta con il Trono over di Uomini e Donne, Ida Platano molto spesso realizza degli shooting fotografi che poi puntualmente posta su Instagram. E a proposito di scatti, di recente sul web è iniziata a circolare un’immagine che mostra la fidanzata di Riccardo Guarnieri che sembra davvero un’altra.

Completamente differente da come la conoscono ora i telespettatori del dating show di Canale 5. Al posto dei lunghi capelli biondi, eccola con un taglio afro. In pratica si vede l’ex dama bresciana con i capelli riccissimi, voluminosi e castani. Ma a quanto pare sembra essere una parrucca. Ecco la foto in questione: