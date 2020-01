Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas, la verità sulla separazione: ecco perché si sono lasciati

Giorgia Palmas da Vittorio Brumotti a Filippo Magnini

Qualche settimana fa Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati ospiti a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex nuotatore hanno parlato della loro bellissima relazione sentimentale. Dalla scintilla che ha fatto scoccare l’amore fino alle nozze.

Per chi non lo ricordasse, anni fa la soubrette sarda è stata fidanzata per diverso tempo con Vittorio Brumotti. I due si sono conosciuti non solo per essere un campione di bike trial, ma soprattutto per essere uno degli inviati di punta del tg satirico di Antonio Ricci. E a proposito, in che rapporti sono i due dopo la separazione?

L’incontro a Paperissima Sprint e poi l’amore

La fine della storia d’amore tra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas è giunta in punta di piedi ed l’ex velina e l’inviato di Striscia la Notizia non avevano mai parlato delle ragioni che li hanno spinti a lasciarsi definitivamente.

Ma un anno fa la showgirl sarda, ovvero quando ha avuto un figlio dal calciatore Davide Bombardini, ha avuto la possibilità di dire il suo punto di vista sull’ex compagno e in che rapporti sono ora.

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas: le ragioni della separazione

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si sono conosciuti durante le registrazioni del programma estivo di Canale 5, ovvero Paperissima Sprint. Da quel momento in poi hanno iniziato a frequentarsi fino ad innamorarsi.

Dopo la separazione, avvenuta circa tre anni fa, la moglie di Filippo Magnini ha rivelato che non l’inviato di Striscia la Notizia non sono rimasti amici. Tuttavia la soubrette sarda ha affermato che non prova nessun rancore nei suoi confronti, anzi ha ribadito di aver vissuto una meravigliosa storia d’amore con lui.

Ma come spesso accade, anche le cose belle hanno una fine. Per fortuna oggi sono entrambi felici al fianco di altre persone. Il campione di bike trial, che tra l’altro di recente ha subito una nuova aggressione, sta insieme alla bellissima ereditiera Annachiara Zoppas.