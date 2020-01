GF VIP, dopo la squalifica di Salvo sono a rischio anche altri concorrenti: aperto un sondaggio

In queste ore, il reality show GF VIP è finito al centro di una bufera a causa della squalifica di Salvo Veneziano. A seguito di alcuni suoi comportamenti non in linea con lo spirito e le regole del programma, la redazione ha disposto il suo allontanamento definitivo dal gioco. Dopo questo avvenimento, però, pare che altri concorrenti si trovino sul filo del rasoio.

Striscia la Notizia, infatti, ha aperto un sondaggio secondo il quale i telespettatori devono decidere se estendere il provvedimento preso su Salvo anche sui coinquilini che erano con lui al momento del misfatto.

Dopo la squalifica di Salvo, a rischio anche altri VIP

Durante una semplice conversazione con Patrick, Pasquale e Sergio, Salvo si è reso protagonista d dichiarazioni fortemente offensive verso Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

I termini adoperati dal pizzaiolo sono stati giudicati offensivi e sessisti, per tale ragione, è stato costretto a lasciare subito la casa. Il GF VIP ha, infatti, emanato un comunicato ufficiale in cui ha sancito l’avvenuta squalifica.

Il caso, dunque, sembrava chiuso, ma la verità potrebbe non essere questa. Alcuni inviati di Striscia la Notizia, infatti, hanno trattato la vicenda ed hanno deciso di non passare al di sopra di questa storia così facilmente. A quanto pare, gli autori del programma hanno lanciato un sondaggio ai telespettatori, i quali dovranno esporre se sono d’accordo con l’eliminazione anche delle persone che erano presenti quando Salvo ha pronunciato quelle frasi.

Il sondaggio di Striscia la notizia e le valutazioni del GF

I tre concorrenti, infatti, mentre Veneziano ha detto quelle parole, non hanno fatto altro che sorridere e annuire. Nessuno ha provato in qualche modo a redarguire e bloccare il comportamento del pizzaiolo. Questo, dunque, è stato interpretato come un modo di esercitare bullismo.

Anche Biagio Danelli, ospite a Pomeriggio 5, ha notato la questione e non ha potuto fare a meno di criticare il comportamento degli altri coinquilini. Per il momento, dunque, il GF VIP si è limitato a determinare la squalifica solo di Salvo. Ad ogni modo, non è escluso che nel corso della prossima puntata possano esserci dei risvolti interessanti anche per altri inquilini.