Uomini e Donne, quasi rissa tra Armando e Roberta: “Ti meno, fai una brutta fine” (VIDEO)

Si preannunciata una puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena e le aspettative non sono state deluse. Oggi, nel talk show di Maria De Filippi è avvenuto il faccia a faccia di fuoco tra Armando e Roberta, che ha sfiorato anche la rissa. I due protagonisti hanno cominciato a punzecchiarsi fino ad arrivare a pronunciare pesanti minacce.

La Di Padua, in particolar modo, ha istigato Incarnato dicendo di essere a conoscenza di confidenze private che il napoletano le avrebbe fatto in gran segreto. Il cavaliere, ovviamente, ha smentito e la situazione è degenerata.

La quasi rissa tra Armando e Roberta

La frequentazione tra Armando e Roberta è rovinosamente volta al termine. I due protagonisti si sono lasciati nel peggiore dei modi, sta di fatto che sono state pronunciate minacce e frasi molto forti. Tutto è incominciato da semplici frecciatine che i due si solo lanciati reciprocamente. In seguito, la Di Padua ha svelato alcune conversazioni private avute con il cavaliere, durante le quali lui le avrebbe raccontato i dettagli intimi dell’uscita con Valentina.

Nell’apprendere tale confessione, Incarnato non ci ha più visto ed ha accusato la sua interlocutrice di essere finta e di essersi inventata tutto. Roberta, allora, si è alzata dalla sedia ed ha raggiunto Armando dando luogo quasi ad una rissa. La dama lo ha minacciato di mettergli le mani addosso se non avesse smesso di dire eresie. (Continua dopo il post)

Il post di Incarnato dopo la messa in onda

Il pubblico in studio e gli opinionisti si sono tutti schierati dalla parte della dama, non credendo minimamente alla sincerità di Incarnato. Il cavaliere è stato anche accusato di avere degli interessi al di fuori e di essere in trasmissione solo per visibilità. Nel corso della discussione, Roberta ha avuto anche uno sfogo di pianto dopo il quale l cavaliere le ha chiesto di uscire e parlare a telecamere spente.

I presenti in studio, naturalmente, non hanno apprezzato la richiesta di Armando, ad ogni modo, questo suo gesto ha arrestato la quasi rissa con Roberta. I due, così, si sono allontanati e il programma è andato avanti. Dopo la messa in onda, però, Incarnato ha tuonato sui social con una frase un po’ ambigua, che sembra essere una velata frecciatina proprio contro la sua ex dama.