Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 gennaio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 gennaio annuncia interessanti novità. Le persone del Leone devono affrontare un cambiamento nel campo lavorativo, mentre i nativi dei Pesci devono analizzare la propria vita. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo no è il periodo giusto per apportare cambiamenti nella vostra vita, soprattutto nel campo lavorativo. In serata potrebbe riemergere un problema sentimentale. Cercate di dormire di più.

Toro – Giornata importante per recuperare un po’ di forza fisica. Con questi sbalzi di temperatura subite spesso l’attacco degli agenti atmosferici. Per tale ragione vi sentite sempre stanchi e arrabbiati. Questo mercoledì favorisce i rapporti interpersonali.

Gemelli – È un mercoledì in cui potreste discutere molto. Si consiglia di essere cauti, anche perché domani avete delle stelle più interessanti del solito. Questa è una settimana piena e anche molto polemica.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se la settimana è partita male, in questa giornata vi sentite un po’ più forti. Si consiglia di non rimettere in discussione i sentimenti. È molto probabile che, avendo bisogno d’amore, possiate notare di più se una persona è veramente interessata a voi.

Leone – Molti di voi devono affrontare un cambiamento di lavoro. I giovani potrebbero avere più strade aperte perché hanno paura che una di questa si chiuda da un momento all’altro. In ogni modo, potete guardare avanti con fiducia.

Vergine – In questa giornata alcuni di voi devono riflettere un po’, soprattutto chi ha un rapporto con i nativi del Leone e dello Scorpione. L’amore sembra sfuggente, ciò può dipendere dal troppo lavoro o dalla distanza.

Previsioni di mercoledì 15 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questi ultimi tempi vi è mancato un po’ di equilibrio ma adesso avete voglia di ritrovarlo. Nei rapporti d’amore o tra parenti ci sono stati momenti difficili ma voi volete pace e tranquillità. Spesso, non volendo, vi circondate di persone che questo equilibrio lo cercano in voi.

Scorpione – I problemi d’amore devono essere risolti subito e dovete rimandare le discussioni nel weekend. Con la presenza della Luna nel vostro segno, un’intuizione vi salva dalle questioni pesanti. Con il segno del Leone potreste avere qualche dubbio in più.

Sagittario – In questa giornata vi sentite molti appesantiti. Quando siete tesi, la prima cosa che fate è allontanarvi dagli obblighi. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di fare tutto con molta calma.

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche coloro che si sono lasciati di recente o hanno un rapporto finito male, possono pensare a qualcosa di nuovo e chiudere con il passato. Anche se sul lavoro c’è una transizione importante, cadete sempre in piedi e con un successo finale.

Acquario – In questa giornata potreste vivere una grande passione, ritrovare un amore o riscoprirlo. Se una persona vi interessa, questo è il momento giusto per avvicinarla e approfondire la conoscenza.

Pesci – In questo periodo dovete analizzare la vostra vita. Se siete sposati o state insieme da molto tempo, dovete verificare la validità dei vostri sentimenti, altrimenti in primavera potrebbe esserci una crisi.