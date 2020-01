Beautiful anticipazioni americane: Flo e Wyatt si fidanzano

Non smettono di stupire le anticipazioni americane di Beautiful. Liam e Hope non riusciranno a superare il dolore per la perdita di Beth e finiranno per separarsi. Nel frattempo, Flo e Zoe discuteranno di nuovo mentre Steffy inizierà a pensare a suo ex marito, infervorata da Taylor, che spinge perché i due tornino insieme.

Inoltre, Flo e Wyatt si metteranno insieme, gettando nello sconforto la povera Sally. Il giovane Spencer non sa del piano orribile della sua nuova fiamma che, nel frattempo, si sentirà in colpa per la fine del matrimonio tra Hope e Liam. Inoltre, non saprà come dire al fidanzato di essere la responsabile di tutto, con la complicità del dottor Reese.

Beautiful anticipazioni: Steffy rivuole Liam

Sarà Thomas a spingere Steffy a ricordare i bei momenti che ha condiviso con Liam. A gettare carne sul fuoco anche Taylor. Sarà così che la Forrester capirà di essere ancora innamorata dell’ex marito e penserà che ora sia arrivato il momento di riprenderselo, visto che ha rotto con Hope.

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, Flo sarà molto felice con Wyatt, sebbene faccia sempre più fatica a mantenere il segreto sulla vera identità di Phoebe. La Fulton si sentirà ancora più in colpa quando verrà a sapere della fine della relazione tra Liam ed Hope.

Brooke starà vicino alla figlia, cercando di consolarla. Non sarà un periodo facile nemmeno per la Logan, dato che Ridge sembrerà essere dalla parte di Liam, certo che non sia ancora il momento giusto per riprovare ad avere un bambino, motivo per il quale i due si sono separati.

Brooke crede che Hope possa essere felice con Thomas

Nelle puntate americane di Beautiful inoltre, Brooke crederà che per Hope sia arrivato il momento di rifarsi una vita. Vedendola felice con Douglas, proverà a suggerirle di dare una speranza a Thomas, innamoratosi di lei. Tuttavia, dopo aver notato alcuni comportamento strani del Forrester, si renderà conto che qualcosa non va e ne parlerà con Ridge.

Stando alle anticipazioni si Beautiful, Liam sarà deluso da Hope, che sembra aver deciso di dedicare la sua vita alla crescita di Douglas. Il giovane Spencer affronterà Thomas, pregandolo di non far soffrire la sua ex moglie.

Liam si convincerà che il figlio di Ridge stia usando Douglas per arrivare ad Hope e infatti avrà ragione. Steffy invece sarà felice nel vedere Wyatt accanto a Flo, senza sapere che in realtà la Fulton ha ingannato tutti. Lo stesso Spencer sarà all’oscuro del segreto della nuova fidanzata. Come reagirà quando verrà a sapere tutto? Non resta che attendere le prossime puntate per conoscere i dettagli su questa intricata faccenda.