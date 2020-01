Uomini e Donne, registrazione 14 gennaio: Daniele Dal Moro ruba una corteggiatrice a Carlo

Registrazione Trono classico di U&D

Martedì pomeriggio preso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, il nuovo arrivato Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli sono usciti con la stessa corteggiatrice.

Stiamo parlando della giovane Ginevra e le sue esterne sono state totalmente differenti. L’ex gieffino e la ragazza sin da subito hanno dimostrato di avere un’ottima intesa. Lui è riuscito a metterla a suo agio al punto di avergli raccontato i suo rapporti difficili col padre.

Subito dopo la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla regia di mandare l’uscita con Carlo. In questo caso, però, la corteggiatrice è sembrata molto restia e sulle sue. A quel punto in studio si è iniziato a pensare che l’ex della Nasoni posa rubarle la pretendente.

Le esterne del nuovo tronista Daniele Dal Moro

Stando agli spoiler, il nuovo tronista Daniele Dal Moro in settimana è uscito con tante corteggiatrici, tra cui Caterina. Ma sembra proprio che la loro uscita non è andata nel migliore dei modi. Per quale motivo? Cosa è successo? I due ragazzi hanno avuto un lungo confronto e lei ha mostrato delle perplessità.

In pratica non ha sopportato che l’ex concorrente del Grande Fratello 16 le parlasse sempre sopra. Inoltre gli ha fatto capire di non essere il suo tipo. In pratica l’ex fidanzato di Martina Nasoni, che tra l’altro oggi lo ha criticato, si è beccato un due di picche.

Uomini e Donne: Carlo e Cecilia ai ferri corti

Ricordiamo che nella registrazione realizzata dopo Natale, Carlo Pietropoli aveva baciato Cecilia. Infatti sembrava che fosse quest’ultima la sua corteggiatrice preferita. Resta il fatto che ultimamente qualcosa tra loro due si è spezzato.

Stando agli spoiler diffusi da Il Vicolo delle News, il tronista è la ragazza hanno avuto una forte discussione. Oltre a non crederle, Carlo le ha detto di essere falsa e teatrale. Affermazioni che hanno spiazzato la diretta interessata.