Anna Falchi, il matrimonio da favola però oggi Andrea non vive nella stessa casa

Ospite a Vieni da me, Anna Falchi parla del matrimonio con Ricucci e del bellissimo rapporto con Andrea Ruggieri, con il quale sta da nove anni ma vivono ancora separati

Intervistata a Vieni da me, il programma pomeridiano di Caterina Balivo condotto su Rai 2, Anna Falchi si racconta e confessa dettagli inediti della sua vita. E’ inevitabile qualche dettaglio sul suo matrimonio da favola con Stefano Ricucci, ormai fallito da tempo.

L’attrice racconta che quel matrimonio è durato troppo poco, e forse per questo si è stancata e dopo le brutte vicende accadute lo ha lasciato. Da quel giorno non ha mai più pronunciato un sì, e anche dopo nove anni di fidanzamento con Andrea Ruggeri vivono ancora in case separate.

Proprio così, i due insieme vanno d’accordissimo, ma ancora oggi non abitano nella stessa casa. Anna Falchi ha confermato di non convivere con la sua dolce metà, ma che tra loro tutto va a gonfie vele. Stefano Ricucci è stato il suo unico marito e non ha più avuto voglia di risposarsi.

Anna Falchi parla delle sofferenze dovute al matrimonio con Ricucci

La Balivo torna sull’argomento Ricucci e Anna Falchi racconta che il matrimonio con lui fu celebrato nel 2005. I problemi con la giustizia giunsero poco dopo e sono stati quelli a rovinare la loro favola. L’attrice ammette di non avere avuto il coraggio di restargli accanto fino alla fine, ma non se la sentiva di sacrificarsi per un’altra persona.

E poi, i problemi erano iniziati in realtà il giorno del matrimonio, quando erano stati costretti a cambiare tutto per altri motivi. Inoltre, la notizia sui traffici di Stefano era giunta durante il viaggio di nozze, quindi il clima si era già guastato.

Di quel periodo Anna ricorda le cattiverie della stampa, di come se la prese con lei per essere stata una calcolatrice. Ai media interessava solo infierire su di lei, che da povera Cenerentola era diventata una principessa, ma nessuno sapeva cosa stava accadendo veramente nella sua vita.

La Falchi felice con la figlia e Andrea Ruggeri

Per fortuna quel periodo è oramai lontano dalla sua vita, anche se dopo la delusione ne ha dovuto affrontare una ancora più grande.

Quando sembrava aver ritrovato la felicità completa grazie alla nascita della figlia Alyssa Montesi, avuta da Denny Montesi, la loro relazione finisce. Ma tutto adesso è ormai veramente alle spalle e nel suo futuro ci sono Alyssa e Andrea, che per la figlia è come un papà!