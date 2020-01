Maddalena Corvaglia, festa a sorpresa per i suoi 40 anni (FOTO)

Compleanno con festa a sorpresa per Maddalena Corvaglia, l’ex velina a bocca aperta per il party organizzato dal compagno Alessandro Viani

Festa a sorpresa per Maddalena Corvaglia, a festeggiare i suoi 40 anni ci ha pensato il compagno Alessandro Viani! Nulla di eclatante, ovvero party da sogno, ville con piscine e quant’altro, ma un bellissimi party che ha fatto felice l’ex velina. La sua gioia per la sorpresa era veramente autentica e sprizzava felicità da tutti i pori.

Essere insieme ai suoi amici più per lei è stato il regalo più bello, e lo sapeva perfettamente Alessandro Viani. Il compagno di Maddalena ha pensato proprio a tutto, e ha organizzato un party magnifico chiamando a raccolta tanti amici e amiche.

Sapeva benissimo che lei sarebbe stata felice di questo gesto, Maddalena è una ragazza semplice e ama le cose vere. Unico neo della serata è stata l’assenza di Elisabetta Canalis, l’amica del cuore, con cui Maddalena è rimasta legata. Oramai da mesi le due amiche non si sentono più, neanche per gli auguri di compleanno. (Continua dopo la foto)

Party tra amici per i 40 anni di Maddalena Corvaglia

Ad ogni modo, nonostante l’assenza della Canalis, la festa di compleanno a sorpresa di Maddalena Corvaglia è proseguita alla grande. Bellissima era la torta a forma di cuore sulla quale era stata riprodotta l’immagine della Corvaglia, splendida come sempre.

Tutti si sono divertiti un sacco, hanno fatto tanti brindisi e animato la festa con allegria. La bella Maddalena era sexy come sempre, anche se addosso aveva una semplice maglia bianca a collo alto e shorts neri con calze a pois.

Un look semplice ma di grande effetto, che dimostra come la splendida pugliese sia in perfetta forma. Maddalena a 40 anni sembra una ragazzina e non li dimostra, e qualsiasi cosa indossi la valorizza grazie al suo bel fisico. La Corvaglia ha ringraziato tutti i suoi amici, che lei chiama compagni di avventura, ma i suoi ringraziamenti vanno soprattutto ad Alessandro Viani, il suo amore.

Festa semplice ma bellissima per la Corvaglia

Sembra davvero incredibile che la Corvaglia non sapesse della festa a sorpresa. O addirittura che non avesse intenzione di festeggiare i suoi 40 anni.

Eppure è così, ed è stato grazie ad Alessandro che ha potuto trascorrere momenti così belli. Il party a sorpresa in un semplice ristorante è stato molto divertente, come si vede dalle foto sui social. Mamma della sua piccola Jamie, l’ex velina di Striscia la Notizia oggi è davvero una donna felice.