Forum: scopre delle chat hard sul pc e lo prende a calci in diretta (Foto)

Puntata movimentata a Forum, una donna scopre le chat hard nel pc del marito e lo prende a calci in tv, è rissa fra i coniugi

Ne succedono davvero delle belle a Forum, ma una puntata così non si era mai vista prima d’ora! Una rissa fra coniugi ha infatti caratterizzato il tribunale televisivo condotto da Barbara Palombelli e in onda su Canale 5. Cosa è successo esattamente?

Una donna scopre le chat hard del marito nel suo computer e lo porta a Forum per discutere la questione. Una volta giunti nel tribunale lo prende a calci in diretta. Fra i due coniugi scoppia la rissa sotto lo sguardo attonito degli spettatori in studio.

Come detto prima, la signora Laura aveva portato il marito Yuri in causa dopo aver scoperto le chat hard sul pc. Il marito l’aveva tradita, anche se virtualmente, e la sua intenzione era fargliela pagare. Ma non è finita qui! Laura ha scoperto anche altro!

Laura ha scoperto che il marito la tradiva con le vecchie

Sposati appena da un anno, dopo le nozze la donna per caso ha scoperto che il marito aveva avuto delle avventure con delle donne più grandi. Quindi, dopo essersi trovati faccia a faccia nel tribunale di Forum, lei gli ha detto di averle rovinato la vita.

Laura ha colpevolizzato il marito di preferirle le vecchie e di avere una predilezione verso le donne decrepite. La donna urlava dentro lo studio, tanto che il giudice Bartolo Antoniolli ha dovuto riprenderla.

Così, dopo averla calmata, ha invitato la donna a spiegare con chiarezza cosa era accaduto. Laura ha quindi raccontato cosa era successo mentre una sera stava cercando sul pc del marito la ricetta su come fare la cioccolata calda.

Per semplificare la ricerca ha inserito nel motore di ricerca la parola “hot” e così nella cronologia del marito ha scoperto una marea di link porno. Cerano anche le chat che intratteneva con le Milf, ovvero donne grasse e vecchie, orribili. (Continua dopo la foto)

Il marito preso a calci in diretta, i coniugi in rissa

Arrabbiata e irata la donna non ci ha visto più e ha indagato per scoprire se c’erano dietro altre cose. Così ha raccontato al giudice di avere scoperto che la tradiva con donne più grandi, che lei definiva vecchie.

E faceva tutto questo con la complicità del suocero, ecco perché Laura non ha sopportato ulteriormente la cosa. Così fra i due coniugi, dopo che Laura ha preso a calci Yuri, è scoppiata la rissa e la situazione è degenerata,