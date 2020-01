Oroscopo Branko di oggi 15 gennaio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 15 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nati sotto il segno del Cancro sarà una giornata stressante e insoddisfacente. Le persone dei Pesci dovranno mettersi a dieta. Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 15 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – C’è qualcosa che non va nella vostra attività e nei rapporti con l’ambiente e i colleghi, con la legge. Inoltre, questo mercoledì non è una giornata adatta per prendere decisioni definitive.

Toro – Nel campo lavorativo avete un’occasione per vincere una vostra personale sfida con l’ambiente, non sempre comprensivo nei vostri confronti. Tutto ciò che prendete è tutto meritato. L’amore c’è.

Gemelli – In questa giornata avete problemi con le collaborazioni a causa di Marte in Sagittario. Vi manca la serenità per maturare importanti progetti di lavoro. Presentatevi all’amore come uno che arriva per una notte.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Lo stress e l’insoddisfazione raggiungono l’apice la sera quando la Luna entra in Bilancia. Le cose più importanti devono essere svolte in mattinata con la Luna in Vergine, che è buona anche per la salute. Bene l’amore.

Leone – Saturno garantisce successo nel campo lavorativo, ma domani Mercurio in Acquario inizia a dare fastidio nelle collaborazioni. Urano chiede di usare atteggiamenti nuovi nel lavoro, in casa, amore.

Vergine – Siete delle persone forti sia nel campo lavorativo e sia nelle cose pratiche. Luna nel segno vi spinge verso le persone giuste per successo e carriera, ma poi transita in Bilancia e diventa diplomatica. In amore siete intraprendenti.

Previsioni di mercoledì 15 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Fino a venerdì 17 Luna nel segno sarà in contrasto con Giove, Saturno e Plutone. Avete voglia di uscire dalle situazioni statiche, domani Mercurio transita in Acquario e porta un venticello fresco in amore e nelle amicizie.

Scorpione – Avete fame di caldo e carezze, voglia di rivivere le atmosfere di quando l’amore vi faceva battere il cuore. Con Luna calante in Vergine riuscite a portare a termine operazioni finanziarie, vendite e acquisti.

Sagittario – Qualcuno vuole farvi perdere, ma voi vi sentite a proprio agio in questa competizione spietata. Luna diventa molto forte negli incontri di lavoro ma Venere manda gocce di veleno, quindi attenzione. Osservazioni esagerate in famiglia.

L’oroscopo di Branko del 15 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Stelle positive per chi gioca in borsa o si occupa di investimenti. Se il successo non v’interessa, avrete felicità e fortuna nella sfera affettiva, amore. Cicogna in arrivo.

Acquario – In questa giornata la Luna, prima in Vergine e poi in Bilancia, sistema tutti gli aspetti legali delle questioni. In amore c’è un’intesa passionale.

Pesci – Luna in Vergine porta problemi agli organi digestivi, magari avete esagerato con il cibo e dovete fare una dieta sana e bere molta acqua. In serata iniziate a preparare un nuovo progetto professionale, un nuovo affare finanziario. Rendete concreto tutte le idee che vi suggerisce la Luna. In amore siete seduttivi, vivaci le donne.