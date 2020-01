Spoiler Uomini e Donne trono classico: Carlo mortifica Cecilia, lei si sfoga sui social (FOTO)

Come annunciato a più riprese da Raffaella Mennoia, ieri è stata effettuata un’altra registrazione del trono classico di Uomini e Donne e gli spoiler svelano che Giulio non ha ancora scelto. Stando a quanto trapelato dalle talpine de Il Vicolo della news, pare che la scelta del tronista andrà in onda il 20 gennaio in diretta.

Ad ogni modo, nonostante la sua assenza, la puntata è stata comunque parecchio movimentata, specie per quanto riguarda il percorso di Carlo Pietropoli. Il ragazzo ha fortemente preso di mira Cecilia, al punto che la ragazza ha deciso di andare via. Dopo qualche ora si è duramente sfogata sui social.

Spoiler trono classico: lo scontro tra Carlo e Cecilia

I protagonisti del trono classico e over Uomini e Donne non possono fare spoiler su quanto accade durante le registrazioni. Ad ogni modo, spesso capita che alcuni concorrenti si lascino andare a piccate frecciatine ispirate dallo stato d’animo turbato. Questo è proprio quello che è accaduto a Cecilia ieri sera. La ragazza, infatti, non ha affrontato una puntata molto semplice, dal momento che ha ricevuto gli attacchi di tutti.

Carlo ha deciso di non portarla in esterna, poiché molto deluso dal comportamento che lei ha assunto dopo la precedente puntata. Il tronista è andato nei camerini per parlarle ed ha notato in lei un atteggiamento alquanto falso e costruito.

Tornati in studio, il ragazzo l’ha molto offesa e lei, nonostante il carattere irruento, non è sembrata particolarmente toccata dalle critiche. Per questo motivo, sia Gianni sia Lorenzo l’hanno accusata di non essere proprio sincera in questo percorso. In un altro contesto si sarebbe sicuramente alzata per andare via.

Lo sfogo della Zagarrigo su Instagram

La Zagarrico, allora, in preda ad una crisi quasi di pianto, ha deciso di salutare la padrona di casa e lasciare lo studio. Anche in questo caso, però, Carlo non è sembrato crederle molto, sta di fatto che non ha battuto minimamente ciglio. Dopo la registrazione del trono classico, però, Cecilia ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha fatto un piccolo spoiler di quanto accaduto.

La ragazza ha scritto una frase legata al fatto che le cose, così come le persone, si dovessero meritare. Il suo intervento, seppur semplice e scarno, è stata decisamente eloquente. La domanda adesso è: tornerà mai in studio?