Uomini e Donne, Roberta e Armando: ecco cosa è successo fuori onda (FOTO)

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata particolarmente movimentata. Al centro dell’attenzione del trono over ci sono stati Roberta e Armando. I due protagonisti hanno avuto uno scontro pesantissimo, che ha sfiorato quasi la rissa.

Ad un certo punto del dibattito, però, Incarnato ha chiesto alla donna di seguirlo dietro le quinte a telecamere spente e lì hanno proseguito il loro dibattito. Dopo questo avvenimento, la Di Padua ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha ragguagliato i fan circa quanto accaduto.

Lo scontro epocale tra Armando e Roberta prosegue dietro le quinte

Lo scontro tra Armando e Roberta, avvenuto nella puntata di Uomini e Donne del 14 gennaio, è stato davvero epocale. Ad ogni modo, il peggio è avvenuto dietro le quinte. Gli spettatori non hanno affatto apprezzato la scelta dei due protagonisti di proseguire il dibattito a telecamere spente. La Di Padua, però, ha deciso di fare un po’ il punto della situazione attraverso le sue Instagram Stories.

A seguito della messa in onda della puntata, infatti, la donna ha interagito con i suoi fan spiegando cosa stesse facendo in quel momento. Purtroppo, non ha potuto dedicare molto tempo ai follower poiché suo figlio non sta molto bene. In ogni caso, ci ha tenuto a spendere qualche parola in merito all’impietosa scena che si è verificata in studio. La donna ha ribadito di essere rimasta fedele alle sue convinzioni e di non essersi spostata di un millimetro.

Le dichiarazioni della Di Padua su Instagram

Roberta, infatti, aveva accusato Armando di essere finto e di averle fatto delle confessioni molto private sui rapporti intimi con Valentina. La Di Padua, però, aveva anche spiegato di non poter andare oltre nelle dichiarazioni, per tale ragione, Incarnato, le aveva chiesto di uscire e parlarne fuori. Tutti credevano che la donna si sarebbe lasciata abbindolare dalle parole del cavaliere ma, a quanto pare, non è stato affatto così.

Nel video su Instagram, infatti, la dama ha spiegato di aver fatto prevalere la verità e quando questo accade ci si fa sempre male. Ad ogni modo, non è disposta a cedere e porterà avanti la sua causa. Questo, dunque, lascia intendere che le cose tra i due siano irrimediabilmente compromesse.