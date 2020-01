L’ex di Corona Silvia Provvedi è incinta: ha mantenuto il segreto per 5 mesi, ecco il motivo

Nel numero del settimanale Chi, in edicola a partire dal 15 gennaio, è spuntato un articolo molto interessante inerente Silvia Provvedi: la ragazza è incinta. La gemella mora de Le Donatella ha deciso di rivelare, in maniera del tutto esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini, di essere in dolce attesa.

La sua gravidanza è ad uno stadio già avanzato, sta di fatto che è al quinto mese. Tuttavia, fino a questo momento, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda nonostante sia molto attiva sui social insieme alla sorella. Durante l’intervista, la cantante ha chiarito anche i motivi di questa decisione.

Silvia Provvedi fa il suo annuncio su Chi

Il pubblico da casa ricorderà sicuramente l’esperienza de la protagonista mora de Le Donatella al Grande Fratello VIP. La ragazza visse un periodo molto particolare a causa del sentimento che nutriva ancora nei confronti di Fabrizio Corona. I due ebbero anche modo di “chiarirsi” all’interno della casa, ma la ragazza deciso di porre definitivamente fine a quella storia che la stava logorando.

Ebbene, con il passare del tempo, Silvia Provvedi è riuscita ad andare avanti e adesso è anche incinta del suo primo figlio. Il padre si chiama Giorgio, è un imprenditore calabrese che dirige un locale a Milano.

La coppia gode di una perfetta sintonia, sta di fatto che hanno deciso di mettere su famiglia. Per quanto riguarda il matrimonio, invece, esso dovrà attendere ancora un po’ di tempo, poiché i due stanno dando priorità alla gravidanza.

La mora de Le Donatella è incinta e felice con Giorgio

Nel corso dell’intervista ai microfoni del settimanale Chi, la Provvedi ha svelato di essere già al quinto mese di gravidanza. Ad ogni modo, ha raccontato di non aver voluto rivelare nulla prima d’ora poiché ha preferito viversi questo momento in totale intimità. La ragazza ha spiegato di essere davvero molto felice insieme al suo compagno, il quale è stato in grado di donarle amore, serenità, stabilità e anche una maternità.

Il parto dovrebbe essere previsto tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. A seguito del lieto evento, poi, i due penseranno anche ad organizzare il matrimonio che li unirà per tutta la vita. I fan, ovviamente, non possono che essere felici per lei.