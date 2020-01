Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Tommaso Basili si unisce al cast

Grandi novità all’interno della seguita soap opera Il Paradiso delle Signore 4, che vedrà nel cast un nuovo amato attore. Tommaso Basili interpreterà Ennio Palazzi, un ricco e potente imprenditore amico di Vittorio Conti. Pare che Ennio faccia la perdere la testa a Clelia Calligaris e che la capo commessa dimentichi per sempre Luciano.

Il Paradiso delle Signore 4: arriva Ennio Palazzi

Stando alle anticipazioni sulla soap opera di Rai 1 che arrivano dal settimanale Telepiu edito da Mondadori, Clelia avrà un nuovo amore. Non sono trapelati molti dettagli a riguardo, ma si sa che l’entrata ufficiale di Ennio Palazzi è fissata per la puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda il 20 febbraio 2020.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) sarà assoluta protagonista delle prossime puntate della seguita soap opera. Dopo un passato sentimentale difficile, ora la capo commessa potrebbe essere finalmente felice. Sarà Vittorio Conti a presentarle Ennio Palazzi, un affascinante giovane uomo che, guarda caso, è il proprietario del cinema accanto al grande magazzino.

Ennio non ha solo un cinema ma anche altre attività e pare proprio che il denaro non gli manchi, così come il potere. Ancora non si sa nulla sul nuovo personaggio, se non che è amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), colui che lo presenterà ufficialmente a Clelia.

Tommaso Basili nel cast della soap opera di Rai 1

L’attore che interpreterà l’affascinante Ennio Palazzi ne Il Paradiso delle Signore 4 è Tommaso Basili, che ha preso parte a diversi spot pubblicitari. Il grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione alla seconda e terza stagione de L’Isola di Pietro su Canale 5 con Gianni Morandi e Francesco Arca. Non resta che attendere nuovi dettagli per scoprire come evolverà il rapporto tra Clelia Calligaris e Ennio Palazzi nelle prossime puntate della soap.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 relative alle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Rai 1 inoltre, continuerà la difficile avventura di Federico che, dopo un incidente, è rimasto sulla sedia a rotelle.

Grazie alle ricerche di Silvia e Luciano però, il ragazzo si sottoporrà ad una delicata operazione chirurgica. I rischi sono molti. Se qualcosa dovesse andare male, il ragazzo resterà paralizzato a vita.

Tuttavia, Federico affronterà con coraggio tutto il percorso, affiancato dalla sua fidanzata che, nello stesso tempo, si sentirà in colpa per essersi interessata di un altro ragazzo mentre lui era lontano da Milano. Anche in questo caso, dovremo attendere le anticipazioni per sapere se Federico riuscirà a riacquistare l’uso delle gambe.