La Pupa e il Secchione, lite tra Mariano Catanzaro e Raffaello Mazzoni:”Sei imbarazzante”

E’ andata in onda ieri sera la seconda puntata del programma La Pupa e il Secchio e viceversa. La trasmissione condotta da Paolo Ruffini ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e l’appoggio degli utenti dei social.

I protagonisti stanno pian piano mostrando le proprie peculiarità e il proprio carattere. Si sono innescate le dinamiche classiche di questo tipo di format televisivo con simpatie, gelosie e amicizie che stanno venendo a galla e stanno animando il percorso dei protagonisti.

Nell’ultima puntata c’è stato un duro scontro tra Mariano Catanzaro, uno dei pupi, e Raffaello Mazzoni, uno dei secchioni. Nello specifico il litigio è avvenuto al momento finale e decisivo quello del cosiddetto “Bagno di cultura”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha attaccato con parole poco eleganti il compagno di viaggio per averlo spedito allo spareggio finale. Dal canto suo il secchione ha reagito in maniera veemente, anche forse al di là di quanto ci si potesse immaginare, replicando con toni altrettanto accesi alle accuse ricevute.

La seconda puntata de La Pupa e il Secchione

Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchio e viceversa sono accaduto molte cose che hanno minato l’equilibrio del gruppo. Paolo Ruffini ha chiesto alle pupe se volessero cambiare il proprio partner in questa esperienza. E così si sono rimescolate le carte creando malumori e dispiaceri, in particolare per quanto riguarda Angelica che ha visto Mazzoni scelto da Stella.

Durante le varie prove che si sono succedute, la prima di anatomia che ha visto come ospite Michele Mirabella, la seconda nella quale i secchioni hanno preparato una simpatica esibizione di burlesque andata in scena in un circolo ricreativo per anziani, la terza nella quale si sono cimentati in una televendita sotto l’occhio attento di Giorgio Mastrota e l’ultima nella quale le ragazze hanno dovuto riconoscere il proprio secchione dall’odore della sua pelle, si è giunti al momento dello scontro finale.

De Lauretis e Marina, essendo ultimi in classifica sono finiti al “Bagno di Cultura”. A questo punto Stella e Mazzoni hanno dovuto scegliere le altre due coppie per il sintony test. Questi ultimi hanno messo a rischio eliminazione Mariano e Genna contro Carlotta e Massa. Una scelta che ha creato molte polemiche e ha innescato la discussione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il secchione.

La lite tra Mariano e Mazzoni

Mariano Catanzaro ha attaccato duramente Raffaello Mazzoni definendolo imbarazzante. Il motivo delle parole dell’ex tronista sono legate al fatto che il secchione e Stella abbiano scelto proprio loro, in particolare per il rapporto che il partenopeo aveva stretto con loro due.

A sua volta Mazzoni ha accusato il pupo di essere bugiardo e falso e di essersi avvicinato a loro solo per non essere nominato e spedito alla sfida finale. Un momento di tensione che ha sorpreso un po’ tutti. Per la cronaca Mariano e Genna sono poi stati eliminati dal programma.