Il Segreto, trame: Tomas confessa a suo fratello la relazione con Marcela

Arrivano puntuali le anticipazioni delle trame spagnole de Il Segreto, che vedranno protagonista Tomas. Il giovane sarà afflitto dai dubbi sulla sua relazione clandestina con Marcela e così finirà per confidare la tresca a suo fratello. Intanto, Don Ignacio dovrà andare a testimoniare in tribunale, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto.

Anticipazioni Il Segreto: Rosa preoccupata per la sorte di suo padre

Nelle prossime puntate spagnole della soap opera firmata Aurora Guerra, arriverà il momento in cui Ignacio dovrà andare davanti al Giudice in qualità di testimone. In aula ci saranno anche il capitano Huertas e le figlie di Ignacio, anch’esse chiamate a testimoniare del rapimento ad opera dei rivoluzionari. Rosa e Marta daranno la loro versione dei fatti, non nascondendo una certa preoccupazione

Nel frattempo, a La Casona, Carolina attenderà con impazienza il ritorno del padre e delle sorelle. Don Ignacio, dopo essere uscito dal Tribunale, andrà in fabbrica e fingerà davanti a Pablo che tutto sia andato bene con il giudice. L’uomo però, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, ha il timore di poter finire in prigione e si confiderà con Urrutia.

L’ammissione di Tomas su Marcela

Proseguendo con le trame della soap Il Segreto, sappiamo che Tomas confesserà a suo fratello di avere una relazione clandestina con Marcela, sebbene sappia che sia sposata. Il giovane non sa che di lì a poco farà ritorno Matias che, grazie all’amnistia, uscirà di prigione.

Nel mentre, altri testimoni daranno la loro versione sul rapimento alla stazione da parte dei rivoluzionari. Isabel proverà a convincere Adolfo a dare tutta la colpa a Solozábal, dal momento che lo stesso si è più volte dichiarato fedele agli ideali repubblicani davanti ai rapitori. Tuttavia, il giovane non ascolterà i consigli di sua madre, facendola andare su tutte le furie.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Segreto inoltre, Raimundo proseguirà la sua incessante ricerca di Francisca a Puente Viejo. L’Ulloa incontrerà Mauricio, che racconterà di come il suo viaggio in America alla ricerca di Fe si sia rivelato un buco nell’acqua.

Marcela invece resterà senza fiato quando verrà a sapere dell’imminente ritorno del marito Matias e correrà ad informare il suo amante della situazione. Il loro amore impossibile è destinato a finire, una volta che il Castaneda avrà rimesso piede nel suo amato paesino.