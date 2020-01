Una Vita trame prossime settimane: Samuel minacciato di morte con un coltello

Nel corso delle prossime settimane, le trame di Una Vita prenderanno una piega davvero molto particolare. Lucia e Samuel saliranno sull’altare ma la giovane Alvarado deciderà di rifiutare di sposare l’Alday. Quest’ultimo, ovviamente, si infurierà, non tanto per la pessima figura ma, soprattutto, per il debito che ha ancora con Batan.

Lo strozzino, infatti, a seguito della scoperta del mancato matrimonio, minaccerà pesantemente il gioiellieri intimandogli di restituirgli comunque tutto il denaro che gli deve. Da quel momento in poi, quindi, si daranno luogo a delle dinamiche molto pericolose.

Anticipazioni prossime settimane: Samuel prova a scappare

Le trame di Una Vita, relative alle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Samuel si troverà in grave pericolo. Dopo essere stato rifiutato sull’altare da Lucia, infatti, il protagonista proverà ad allontanarsi da Acacias per scappare da Batan. A tale scopo, chiederà a Cesareo di vendere un oggetto di grande valore per poter acquistare un biglietto per un viaggio transatlantico.

Il suo piano, però, non andrà a buon fine poiché lo strozzino intercetterà le sue mosse e gli imporrà di restituirgli la somma di denaro che gli deve. L’Alday, allora, non vedrà altra via d’uscita che provare a riconquistare Lucia. Andando contro al suo orgoglio, il giovane andrà dall’Alvarado e l’implorerà di tornare con lui e convolare a nozze. Lucia, però, gli dirà di non avere nessuna intenzione di sposare un uomo che non ama.

Una Vita spoiler: l’Alday minacciato di morte

Samuel, allora, colto dalla disperazione, chiederà a Felipe di intercedere con la fanciulla per conto suo, ma il protagonista rifiuterà di assecondare la sua idea. A questo punto, quindi, le trame di Una Vita rivelano che nelle prossime settimane l’Alday si troverà in serio pericolo. Batan, infatti, lo raggiungerà insieme Filo, colui che ha ucciso Fra Guillermo e minaccerà di morte il gioiellieri.

Il complice dello strozzino punterà un coltello alla gola dell’Alday terrorizzandolo. Quest’ultimo, allora, implorerà i suoi aggressori di concedergli ancora una settimana di tempo per poter sopperire al debito di denaro contratto. Batan accetterà? Ma, soprattutto, come farà Samuel a recuperare una cifra così ingente adesso che l’eredità di Lucia sembra essere al sicuro?