GF VIP, Antonella Elia sbotta contro Elisa De Panicis: “La dà a tutti è una por…” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF VIP si è consumata una lite molto accesa tra Antonella Elia e Elisa De Panicis. Tutto è nato a seguito del gioco con il quale i vari concorrenti dovevano descrivere con una sola parola i loro coinquilini. Quando è giunto il turno della Elia, quest’ultima ha espresso la sua idea sull’influencer, definendola una “por**star”.

La Elia ha voluto fare riferimento alla carica erotica contenuta nei suoi atteggiamenti, ma la ragazza non ha molto gradito tali affermazioni. Per tale motivo, dopo poco tempo è scoppiata una lite molto forte tra le due.

Scontro di fuoco tra l’Elia e la De Panicis

Se l’intento della produzione del GF VIP era quello di movimentare un po’ la situazione con il gioco sottoposto ai concorrenti ieri ci è riuscita in pieno. Dopo che Antonella Elia ha definito troppo sensuale la compagna d’avventura Elisa De Panicis, in casa è scoppiato il caos. L’influencer, infatti, non ha apprezzato le dichiarazioni della showgirl e non ha perso occasione per lanciarle una velata frecciatina.

La ragazza, infatti, notando che la Elia indossasse il perizoma, le ha detto di essere inopportuna, poiché alla sua età dovrebbe indossare le mutande. A seguito di tale piccato intervento, però, la De Panicis è andata in camera da letto e si è sfogata con Paola Di Benedetto. A lei ha detto di essere rimasta malissimo dalle affermazioni della Elia, per questo le ha lanciato quella piccata frecciatina. Ad ogni modo, la sua interlocutrice si è schierata dalla parte della showgirl, definendo l’offesa di Elisa molto più forte.

Antonella definisce Elisa una dai facili costumi

A quel punto allora, ha fatto irruzione Antonella Elia, la quale ha chiesto ad Elisa De Panicis di non parlarle alle spalle ma di affrontarla. L’influencer, allora, ha detto di avere un padre di 70 anni a casa che la guarda e che rimane sicuramente male nel sentire certe frasi pesanti sul suo conto. (Clicca qui per il video)

La lite è andata per le lunghe e la Elia non ha esitato a rincarare la dose facendo delle ulteriori considerazioni contro la giovanissima influencer. La showgirl, infatti, l’ha dipinta come una dai facili costumi per aver avuto, in passato, dei flirt sia con Ivan Gonzalez sia con Andrea Denver.