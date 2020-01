Ida Platano ex marito: chi c’era prima di Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo tante vicissitudini sentimentali hanno finalmente trovato un equilibrio e sotterrato l’ascia di guerra. Gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, fuori dal programma e dagli studi Mediaset stanno vivendo una vera e propria favola d’amore in piena regola.

Oggi sembra quasi impossibile concepirli l’uno lontano dall’altra, eppure, accanto alla bellissima dama di Brescia prima c’era un altro uomo.

L’ex marito di Ida Platano

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Ida Platano è stata sposata. La parrucchiera è convolata a nozze all’età di 18 anni, un matrimonio che però non ha avuto il lieto fine tanto sperato.

In una intervista rilasciata poco tempo fa al Magazine di Uomini e Donne, la donna ha confessato di non aver avuto altra scelta che celebrare le nozze. Il suo allora compagno si stava infatti per trasferire al Nord, e la sua famiglia le avrebbe consentito di partire solo in vista del matrimonio.

Il legame è durato solo 10 anni, tra alti e bassi ed incomprensioni. Dalla storia d’amore è nato però un figlio, il piccolo Samuele, di cui Ida è perdutamente innamorata.

L’amore con Riccardo Guarnieri

L’aitante operaio pugliese ce l’ha fatta a (ri)conquistare il cuore della sua amata, anche se con fatica e non poca sofferenza. Riccardo, nel momento in cui ha capito di poter perdere per sempre Ida, che durante il suo percorso a Uomini e Donne ha intrapreso una conoscenza con il cavaliere napoletano Armando Incarnato, ha deciso di fare di tutto per riportarla a se.

Una lettera d’amore ha così rotto il ghiaccio e, dopo i timori iniziali della Platano e i no, tutto è finito al meglio.

Attualmente la relazione procede a gonfie vele e la proposta di matrimonio fatta in trasmissione pare diventare sempre più realtà. I due progettano le nozze, al momento non ci sono altri dettagli, se non quello che a Gemma Galgani, grande amica della Platano, sarà riservato un ruolo d’eccezione.