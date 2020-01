Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne: ‘Maria De Filippi ha già pronta la sostituta, ecco chi è…’

Tina Cipollari e la lite con un uomo del pubblico

Qualche giorno fa, in occasione del primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha avuto un acceso scontro con un signore del pubblico.

Argomento di discussione è stata ancora una volta Gemma Galgani. Ovvero l’uomo ha preso le difese della dama dicendo all’opinionista di Maria De Filippi che non ci arriverà mai a 70 anni con lo stesso fisico della torinese.

E a proposito di quest’ultima, dopo aver dato il ben servito a Juan Luis Ciano, ha iniziato a frequentare altri due cavalieri. E proprio mentre stava parlando l’ex moglie di Kikò Nalli che dalla platea si alza una voce contro di essa. Ovviamente non sono mancati i botta e risposta e il video è diventato virale.

La vamp frusinate rischia il posto di opinionista a Uomini e Donne?

E a proposito di Tina Cipollari, ultimamente sono iniziate a circolare sul web delle indiscrezioni a proposito del suo ruolo di opinionista al dating show Uomini e Donne. Gira voce, infatti, che alla fine dell’attuale stagione la vamp frusinate potrebbe lasciare il suo posto. Il motivo?

Si dice a causa delle uscite troppo colorite che stanno facendo arrabbiare i telespettatori da casa facendo considerare il programma di Canale 5 troppo volgare e trash. Proprio com’era accaduto qualche anno fa all’ex corteggiatrice Karina Cascella, pian piano sostituita dall’ex moglie di Kikò Nalli.

Mara Venier al posto di Tina Cipollari?

Stando alle stesse voci che circolano in rete, visto il suo ruolo troppo presente e ingombrante nel dating show Mediaset, Tina Cipollari potrebbe anche essere sostituita. Addirittura già si parla di una possibile sostituta eccellente: Mara Venier. Quest’ultima è una cara amica di Maria De Filippi che da tempo sta cercando di riportarla nell’azienda del Biscione.

C’è da dire che la conduttrice veneziana al momento è alla guida di Domenica In, e tra l’altro sta riscuotendo un grandissimo successo a livelli d’ascolti. In attesa di sapere qualcosa in più, di certo c’è che la moglie di Nicola Cararo nelle prossime settimane sarà ospite in una puntata di C’è Posta per Te per fare una sorpresa.