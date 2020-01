Elisa De Panicis squalificata dal Grande Fratello Vip 4? È di nuovo caos

Elisa De Panicis a rischio squalifica: ecco cosa è successo

Elisa De Panicis finisce nei guai. È partito solamente settimana scorsa, tuttavia è come se il Grande Fratello Vip 4 fosse cominciato da un mese, tante sono le polemiche che infervorano nella Casa.

Il reality show di Canale 5 ha già dato parecchi spunti di discussione. Prima con Salvo Veneziano, escluso dopo pochi giorni per alcune frasi sessiste. Affermazioni talmente gravi da scatenare un putiferio e i dirigenti del programma, data la loro grave entità, lo hanno inevitabilmente escluso, senza concedergli seconde chance. E non è detto che con Elisa De Panicis siano più clementi.

Dopo il provvedimento, sono circolati commenti riguardo le tre persone presenti assieme a Salvo durante il fattaccio, ovvero Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Mentre il pizzaiolo siciliano stava tenendo il suo sproloquio, i volti storici del Grande Fratello Vip 4 non lo ha redarguito, ma sono stati al gioco, aizzando ulteriormente il coinquilino, senza pensare di poter urtare in qualche modo la sensibilità delle persone presenti fuori.

L’influencer si lascia prendere la mano

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono ora anche altri concorrenti, tra questi Antonio Zequila, il quale avrebbe pronunciato una frase, apparentemente una bestemmia. E nel corso delle ultime ore si è infine aggiunta al libro nero l’influencer Elisa De Panicis.

Ma riavvolgiamo il nastro. I gieffini stanno fingendo di recitare un film diretto da Antonio Zequila. Protagonisti Elisa e Aristide Malnati. L’egittologo interpreta una mummia, l’ex fiamma di Cristiano Ronaldo una donna troppo ubriaca, intenta a stuzzicare la mummia.

Nel calarsi nella parte, Elisa si lascia un po’ troppo prendere la mano. Ad Aristide dice che non avrebbe fatto bene sesso, perciò si offre di fargli un papiro per comprendere come “utilizzarlo”.

Elisa De Panicis: il web tuona

La regia fa dunque partire la pubblicità prima che la situazione degeneri completamente. I fan più accorti però protestano. Uno si lamenta perché le consentono di dire certe volgarità in pieno pomeriggio, qualcun altro sottolinea il tempestivo intervento della regia. Ed ecco sollevarsi una petizione: la De Panicis va squalificata. Siete d’accordo?