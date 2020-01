Shakira, nuovo singolo: quasi irriconoscibile dopo il cambio look [FOTO]

Shakira cambia totalmente il proprio look a meno di un mese dal Super Bowl

Partito dalla Colombia, il viaggio di Shakira nella musica prosegue ancora oggi, ammirata come artista e come donna. Se la storia d’amore col calciatore Gerard Piqué procede a gonfie vele, la carriera è altrettanto foriera di soddisfazioni.

Tra nemmeno un mese (2 febbraio) Shakira salirà sul palco dell’Hard Rock Stadium di Miami per l’attesissimo halftime show del Super Bowl, la tradizionale finale dell’esplosiva stagione di football americano.

Una vetrina prestigiosa, molto prestigiosa, solamente concessa alle stelle più luminose. Qualche nome? Leggete un po’: Madonna, Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Justin Timberlake, Lady Gaga, fino ai Maroon 5. Tutti loro sono stati chiamati solamente nei primi anni 2000. E l’elenco andrebbe avanti ancora a lungo, se solamente volessimo.

Sensualità latina

Le attrazioni principali dell’edizione 2020 saranno entrambe latine ed entrambe molto sensuali: Jennifer Lopez e Shakira. Già, gli organizzatori le hanno convinte a condividere il palcoscenico e chissà quali esibizioni incredibili sapranno regalare!

Baciate dal talento, le due cantanti dominano le classifiche commerciali da decenni ormai e avranno dunque un ampio repertorio da cui attingere in questo mini, ma importante concerto.

Shaki viene da una nuova canzone registrata in studio e per l’occasione ha deciso di rivoluzionare completamente il proprio look e magari farete fatica a riconoscerla! La colombiana ha pubblicato, senza preavviso, Me Gusta, il suo nuovo singolo realizzato con il featuring di Anuel AA.

Shakira: rinfrescata al look

Nonostante il pezzo abbia sonorità decisamente latine, per promuoverlo l’interprete si è fatta coraggio ed ha totalmente rivisto il suo stile, stavolta connotato da capelli lisci, decorazioni floreali e abiti color rosa pastelli.

Evidenti i riferimenti al Giappone, contaminati da dettagli rievocanti l’immaginario degli album precedenti, ad esempio il medaglione forma di sole. Risale a quasi tre anni fa il suo ultimo disco in studio, El Dorado, uscito a maggio 2017 e valsole ben due Grammy Awards. Lo scorso novembre è invece arrivato l’album live “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”.