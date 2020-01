Simona Ventura: “Mi sposo con Giovanni Terzi”, poi la stoccata a Cattelan

Simona Ventura svela che il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani. E su X Factor muove un appunto

Ha vissuto un periodo difficile in passato. Ma oggi Simona Ventura, o Supersimo come le piace farsi chiamare, è in grande forma, tornata sui palinsesti di Rai Due lo scorso anno, anche in prima serata.

Da The Voice of Italy e Il Collegio 4 (di cui è la voce narrante) a La Settimana Ventura, non è praticamente mai stata ferma. In un’intervista concessa al magazine Chi, la presentatrice piemontese parla dei suoi prossimi progetti, lavorativi e privati, senza lesinare alcune considerazioni su certi personaggi del piccolo schermo.

Per indole Simona Ventura ha sempre cercato di mettersi in discussione, al timone di trasmissioni poi diventate veri e propri cult, come Quelli che il Calcio o L’Isola dei Famosi. Con questo spirito ha preso in consegna pure La Domenica Ventura, segno che il lupo perde il pelo, ma non di certo il vizio! E poi si deve a lei l’approdo in Italia di uno dei talent più seguiti, dal quale sono partite luminose carriere, ossia X Factor.

Cos’ha perso X Factor

In merito proprio alla leggera flessione negli ascolti del talent di Sky, la Ventura analizza quali possano essere i fattori scatenanti. Pensa che il format abbia perso di vista la componente trasversale e la direzione artistica data da Alessandro Cattelan non le è apparsa pienamente riuscita.

Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare: in questi anni – constata – hanno dato spazio a musica sconosciuta. Da X Factor a The Voice il passo è breve. Soprattutto l’ultima edizione del talent canoro ha registrato ascolti soddisfacenti, la prima affidata a Simona Ventura. Un mister eccezionale, che ben conosce i suoi giocatori.

Partendo da Morgan, a cui vorrà sempre bene. Tuttavia, è anche solidale alle madri dei suoi figli e dice loro di pazientare perché Marco è un uomo fantastico in perenne lotta con sé stesso, il suo peggior nemico. Ed Elettra Lamborghini? Potrebbe essere sua figlia ed è intelligente a fare il Festival di Sanremo perché calcare l’Ariston equivale a conseguire una laurea nello spettacolo.

Simona Ventura: nozze alle porte

In fatto di cronaca rosa, Simona Ventura conferma al magazine diretto da Alfonso Signorini di aver incontrato in Giovanni Terzi una persona speciale, quadrata, intelligente e protettiva. Sono simili, hanno sofferto e si sono trovati, una quercia alla quale può finalmente appoggiarsi. Il matrimonio è nei piani!