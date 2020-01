‘Hai fatto una caz*ata…, ammettilo…’: Luca Laurenti nella bufera per Avanti un altro, il gesto choc con Paolo Bonolis [FOTO]

Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella bufera: ecco il motivo

Gran parte del pubblico di di Canale 5 non riesce a perdonare un gesto spropositato fatto qualche giorno fa ad Avanti un altro!. Nello specifico Paolo Bonolis e soprattutto il collega ed amico Luca Laurenti hanno commesso un errore imperdonabile ai danni di una giovane concorrente.

La ragazza in questione ha raggiunto un guinness all’interno del game show Mediaset, ovvero è riuscita a rimanere davanti al conduttore per l’intera puntata presentandosi al gioco finale con zero euro. Ma il peggio è arrivato solo dopo.

Il gesto inspiegabile al game show Avanti un altro!

Per vendicarsi, almeno quello che ha detto Paolo Bonolis, quest’ultimo ha deciso di far fare le 21 domande al suo caro amico Luca Laurenti. Sappiamo bene che il Maestro non è una cima nell’esprimersi, infatti ha provocato solo una serie di danni. Oltre a perdere tempo prezioso e soldi, il cantante ha fatto confondere la concorrente.

Morale della favola? Nonostante la sua preparazione la diretta interessata se ne è andata a casa con un pugno di mosche. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente ai telespettatori e soprattutto al popolo del web che non ha perso tempo a lamentarsi sui vari social network.

Luca Laurenti criticato dal popolo del web

E a proposito di questo, sulla pagina ufficiale Instagram di Avanti un altro! è apparso un commento al vetriolo nei confronti di Paolo Bonolis, ma in particolare a Luca Laurenti. Nel dettaglio l’utente si è lamentata del trattamento riservato alla concorrente in questione, dicendo al Maestro di aver commesso una sciocchezza.

Non contente, ha chiesto al conduttore romano e alla produzione del game show del preserale di Canale 5 di riammettere la ragazza per farla giocare nuovamente. Gli autori e soprattutto il marito di Sonia Bruganelli ascolteranno questo appello? Ci sembra difficile visto che le puntate in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset sono state registrate durante il periodo estivo. Ecco la lamentela: