Un posto al sole, spoiler 16 gennaio 2020: Marina aspetta una risposta da Valerio

Un posto al sole tornerà con un nuovo e gustoso appuntamento, giovedì 16 gennaio 2020. La puntata, che sarà trasmessa su Rai 3 al solito orario, sarà la numero 5419 e ne vedremo di cotte e crude. Ancora una volta l’attenzione si concentrerà su Filippo e Serena.

Quest’ultima, nell’appuntamento precedente, ha deciso di partire portando con se Irene. L’uomo sarà terrorizzato all’idea di aver perso per sempre la fiducia di sua moglie e rivangherà certi ricordi. Intanto la guerra tra Otello e Renato continuerà senza sosta lasciando gli abitanti di Palazzo Palladini alquanto preoccupati. Infine, Bianca potrebbe venir seguita da un insegnante privata.

Un posto al sole anticipazioni 16 gennaio

Serena partirà per Berlino con la piccola Irene. Questa decisione improvvisa lascerà Filippo estremamente impensierito poiché nella mente dell’uomo accrescerà la convinzione di aver perso per sempre la sua famiglia. Il momento drastico sarà accentuato da alcuni ricordi dolorosi che verranno in mente al figlio di Roberto Ferri.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini si parlerà della terrorizzata Bianca. I genitori della bimba prenderanno in considerazione di assumere un insegnante privato per seguire la piccola. Ma come reagirà Bianca? Giulia Poggi, interpretata dall’attrice Marina Tagliaferri, dovrà fare i conti con un triste aspetto e sarà in procinto di rinunciare a conoscere Marcello.

Spoiler Un posto al sole

Mentre la Poggi sarà in preda alle sue preoccupazioni d’amore, Otello e Renato continueranno a portare avanti questa assurda guerra. Calerà il caos all’interno dell’abitazione dei due uomini, ma nessuno di loro sembrerà minimamente intenzionato a indietreggiare.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si parlerà dei Cantieri. Marina e Roberto aspetteranno la risposta di Valerio (Fabio Fulco) in merito alla vendita delle proprie quote. Tutta questa situazione finirà per impensierire ulteriormente la Giordano la quale dovrà anche fare i conti con uno scontro tra Fabrizio e Sebastiano.

Il Rosata si rimboccherà le maniche per dimostrare alla donna che la ama veramente. Si tornerà a parlare anche di Otello e Renato. Per placare gli animi dei due uomini interverranno anche Silvia, Michele, Guido e Raffaele, ma a quanto pare le cose prenderanno una piaga inaspettata.