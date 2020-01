‘Ti prendo a calci in c*lo…’: Striscia la Notizia smaschera Mara Venier a Domenica in, ma è un deepfake [VIDEO]

Il tapiro D’Oro a Salvo Veneziano e il nuovo deepfake

La puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, martedì 14 gennaio 2020 è stata ricca di contenuti. Infatti i due conduttori Ficarra e Picone hanno presentato una serie di servizi, tra cui il Tapiro D’Oro consegnato a Salvo Veneziano.

Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 4 per aver usato un linguaggio volgare nei confronti delle donne. Ma non è finito qui, infatti il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso un nuovo deepfake che ha Mara Venier come protagonista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il finto fuorionda di Mara Venier

A Striscia la Notizia il fuorionda su Mara Venier nello studio di Domenica In è tutto da ridere. La conduttrice veneziana ha chiamato il suo autore dicendo di venire a prendere questa nutria. Naturalmente quello che ha preso di mira il marito di Nicola Carraro e padrona di casa de La porta dei sogni è un deep fake.

Come spiegato in un precedente articolo, si tratta di una montata ad hoc. “Se ero un canguro, ti pigliavo a calci nel c**o. Mi ha preso un capezzolo, qualcuno se lo prenda”, ha esclamato l’ex giudice di Tu si que vales.

Il video che ritrae la professionista Rai fa riferimento, in chiave scherzosa, ai terribili incendi in Australia che da settimane stanno uccidendo oltre un miliardo di animali, tra canguri e koala. Infatti la finta Venier tiene in braccio uno di questi animali che, in fretta e furia, si vuole liberare. (Continua dopo il video)

Striscia la Notizia: i precedenti deepfake con Mara Venier

Non è a prima volta che a Striscia la Notizia vanno in onda dei deepfake. Sia politici, ma anche Papa Francesco sono stati oggetto di questi video finti. Ma il soggetto preferito dal tg satirico di Antonio Ricci senza ombra di dubbio è Mara Venier.

Colei che la imita è Francesca Manzini, mentre il viso originale viene applicato attraverso un programma al computer. Settimane fa nel programma di Canale 5 erano stati trasmessi altre finte clip dove la conduttrice veneta perdeva le staffe, anche nei confronti di Barbara D’Urso, a Domenica In.