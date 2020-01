Carramba verso il ritorno su Rai 1 con Raffaella Carrà

Carramba verso il ritorno Rai 1? È un’ipotesi tutt’altro che irrealizzabile. Il programma, condotto da Raffaella Carrà ed ideato da Sergio Japino, è andato in onda dal 1998 al 2002 e poi fece un grande ritorno nel 2008.

Nella trasmissione, avveniva un’incontro tra persone comuni che non si incontravano da tempo. Proprio per questo motivo, fu inventato il termine “carrambata”.

Dopo 12 anni di assenza, dunque, il programma sarebbe pronto al grande ritorno anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Raffaella Carrà, negli ultimi anni, grazie a Stefano Coletta all’epoca direttore di Rai 3, è riuscita a trovare un suo programma fisso in prime time, ossia il talk “A Raccontare Comincia Tu”. In questa trasmissione, la Carrà ha intervistato grandi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello sport, come Fiorello, Loretta Goggi, Renato Zero e Leonardo Bonucci.

Carramba può tornare su Rai 1

Nelle ultime ore, si sta facendo sempre più insistente l’ipotesi di un ritorno di Carramba! Che sorpresa (o Carramba! Che fortuna come sono state sottolineate altre edizioni) su Rai 1. A rendere realistico questo grande ritorno, sarebbe Stefano Coletta, ora alla direzione di Rai 1. È stato proprio lui, infatti, durante la sua direzione a Rai 3 a volere il ritorno della Raffa nazionale con il talk in prime time “A Raccontare Comincia Tu”.

A rafforzare le ipotesi di un ritorno in tv di Carramba, è quando durante l’intervista a Maria De Filippi, nel sopracitato programma di Rai 3, quest’ultima disse alla Carrà di avere delle storie che ha preferito che rimanessero in sospeso per essere utilizzare in una futura edizione del people show di Rai 1.

Carramba, durante le varie edizioni, ha anche ospitato star internazionali come il compianto Luke Perry, Robbie Williams, Madonna e Britney Spears. Nel caso di un ritorno in tv, difficilmente Carramba andrà in onda nella sua collocazione storica del sabato sera. Infatti, già nel 2008, il programma andava in onda di mercoledì, vista la grande amicizia tra Raffaella Carrà e l’attuale regina del sabato sera Maria De Filippi.

L’ultima edizione di Carramba andò in onda, come già detto, nel 2008, con il titolo di “Carramba! Che fortuna”. Un ritorno, dopo sei anni, che fu molto apprezzato e che conquistò una media superiore ai 5 milioni di spettatori con picchi superiori ai 6 milioni ed il 30% di share.