Martina Nasoni fa dietrofront e difende Daniele: “Non ho rifiutato il trono, calmatevi”

Martina Nasoni ha rilasciato un’intervista di recente a Di Più TV in cui ha fatto delle confessioni inaspettate su Daniele e su Uomini e Donne. La ragazza aveva lasciato intendere di aver rifiutato il trono di Maria De Filippi in virtù dei sentimenti nutriti nei confronti del ragazzo.

Le cose, però, pare non stiano esattamente in questo modo. Da poche ore, infatti, la vincitrice della precedente edizione del Grande Fratello ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha messo i puntini sulle i facendo un clamoroso dietrofront.

Il chiarimento di Martina Nasoni

A seguito delle dichiarazioni rilasciate a Di Più TV su Daniele, Martina Nasoni è finita nella bufera. Da tale intervista è emerso che l’ex gieffina sia rimasta profondamente delusa dal comportamento del suo ex specie per un retroscena risalente alla fine dell’anno scorso.

La ragazza, infatti, aveva fatto capire di aver rinunciato al trono di Uomini e Donne per amore di Dal Moro. Proprio per tale ragione, è rimasta malissimo quando ha scoperto che il ragazzo non ci ha pensato due volte a gettarsi in questa esperienza quando ne ha avuto l’occasione.

Tuttavia, nelle recenti IG Stories, Martina ha voluto raffreddare un po’ gli animi dicendo di aver parlato in quel modo solo perché spinta da una rabbia iniziale. In realtà, lei non ha mai rifiutato il trono. Semplicemente, nel caso in cui avesse ricevuto la proposta, molto probabilmente non avrebbe accettato in quanto ancora innamorata dell’ex coinquilino del GF.

La vincitrice del GF difende Daniele dalle accuse

Martina Nasoni, inoltre, ci ha anche tenuto a difendere Daniele da tutte le accuse che sta ricevendo di recente. Quell’intervista, infatti, ha posto il ragazzo al centro di un polverone mediatico molto pesante. Numerose persone lo hanno attaccato definendolo come una persona poco rispettosa e egoista. La Nasoni, allora, ha voluto esortare tutti i fan a darsi una calmata e a consentire al suo ex di godersi questa esperienza.

La vincitrice del GF ha poi voluto concludere il suo intervento augurandogli di trovare davvero la persona giusta che gli permetta di innamorarsi. Queste sono questioni private che, se è il caso, risolverà privatamente, ma le persone non devono intromettersi.