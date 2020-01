Don Matteo 12 anticipazioni terza puntata, torna il capitano Tommasi: si è fidanzato con Bianca

Le anticipazioni di Don Matteo 12 annunciano il ritorno di uno dei personaggi più amati di questa longeva fiction. Infatti, nella terza delle dieci puntate della serie televisiva con protagonista Terence Hill, in onda su Rai 1 giovedì 23 gennaio, tornerà il capitano Tommasi.

Un bruttissimo colpo in testa stravolgerà i ricordi di Giulio, il quale crederà di essere il capitano di Spoleto. Il suo strano atteggiamento farà preoccupare tantissimo il maresciallo Cecchini e Don Matteo, costretti ad assecondarlo. Come la prenderà il capitano Olivieri?

Anticipazioni Don Matteo 12, trama terza puntata

Le anticipazioni di Don Matteo 12, in onda in prima serata giovedì 23 gennaio su Rai 1, garantiscono clamorosi colpi di scena. La terza puntata s’intitola ‘Ricordati Di Santificare Le Feste’. In occasione della Pasqua, a Spoleto tornerà a sorpresa Giulio Tommasi con la moglie Lia e il piccolo Nino.

Dopo aver subito un violento colpo in testa, il capitano Tommasi sarà convinto di essere al comando della Compagnia dei Carabinieri di Spoleto. Il maresciallo Cecchini, spaventato e molto turbato per il comportamento di Giulio, lo asseconderà, sperando che torni subito in sé.

Inoltre, il capitano Tommasi crederà di essere felicemente fidanzato con Bianca Venezia, il Pubblico Ministero. Anche lei si troverà a Spoleto e, per non peggiorare la situazione, fingerà di essere la sua ragazza. Questa situazione farà soffrire moltissimo Lia. Inoltre, don Matteo sarà molto preoccupato e avrà paura che il matrimonio del capitano Tommasi sia davvero in crisi.

Replica terza puntata di Don Matteo 12: come e quando rivedere la fiction

La replica della 12esima stagione di Don Matteo verrà caricata sulla piattaforma On Demand della Rai. Il servizio che permette di guardare online le puntate della propria fiction preferita si chiama RaiPlay.

Grazie a questo servizio di streaming legale, potete rivedere la terza puntata di ‘Don Matteo 12’ in qualsiasi momento della giornata. Scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay, potete guardare la fiction tramite tablet, smartphone e Smart Tv.

Brutte notizie per chi preferisce vedere le repliche in Tv. Per il momento, le puntate di ‘Don Matteo 12’ non andranno in onda su Rai Premium, come succede per alcune serie televisive trasmesse sui canali ufficiali della Rai.