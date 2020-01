Imma Battaglia, nuove rivelazioni contro Licia Nunez: il retroscena sul figlio segreto

Continua la soap opera che vede come protagoniste Imma Battaglia e la sua ex Licia Nunez. A seguito dell’ingresso di quest’ultima all’interno della casa del GF VIP, sono venuti alla luce degli altarini davvero molto imbarazzanti. In occasione della precedente messa in onda del reality show le due donne hanno avuto modo di parlarsi.

L’incontro non è stato propriamente pacifico, ad ogni modo, i veri scoop pare siano stati tirati fuori durante un’intervista che la Battaglia ha rilasciato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Le confessioni di Imma Battaglia al settimanale Chi

Licia Nunez sostiene che Imma Battaglia l’abbia tradita con l’attuale moglie, Eva Grimaldi. L’ex della concorrente, però, si è difesa da tali insinuazioni smentendo categoricamente la questione e asserendo che la sua storia con Eva sia nata solo successivamente. Ai microfoni di Chi, però, la moglie dell’attrice ha deciso di portare alla luce ulteriori vicende parecchio incresciose.

Nel caso specifico, Imma ha confessato che la relazione passata con Licia sia stata a senso completamente unilaterale. L’attrice de Le Tre Rose di Eva, infatti, pare non sia mai stata innamorata realmente della Battaglia, almeno secondo il punto di vista di quest’ultima.

La Nunez, inoltre, pare quasi si vergognasse della loro relazione. Sta di fatto che, quando Imma manifestò la volontà di sposarsi con lei in un paese esterno all’Italia, l’attrice rifiutò la proposta.

Il retroscena sui figli voluti da Licia Nunez

Nonostante tutto, però, l’attuale concorrente del GF VIP riempiva di belle parole la sua ex fidanzata. Nel corso dell’intervista, infatti, Imma Battaglia ha svelato che Licia Nunez parlava addirittura di figli che avrebbe voluto avere con lei. I fatti, però, non riuscivano minimamente a rispecchiare le parole. Proprio per questo motivo, la Battaglia è arrivata a prendere la drastica decisione di lasciarla nonostante ci tenesse ancora molto a lei.

Con il passare del tempo, poi, Imma si è innamorata di Eva e da quel momento in poi è avvenuta la sua rinascita in amore. Con la Grimaldi, infatti, è sempre stato tutto diverso, sta di fatto che, nel giro di poco tempo, sono arrivate anche a convolare a nozze diventando una famiglia a tutti gli effetti.