Elisa De Panicis: “Andrea Denver calcolatore. Ha un piano”

Elisa De Panicis: accuse pesanti ad Andrea Denver nella Casa del Grande Fratello Vip 4

Volano scintille nella casa del Grande Fratello Vip 4. A fomentare il clima poco sereno è ciò che da giorni aleggia tra il modello Andrea Denver e l’influencer Elisa De Panicis.

In passato i due concorrenti hanno avuto un flirt e, nelle ultime ore, Elisa ha lanciato accuse al ragazzo, reo di non ammettere di averla scaricata come, stando alle dichiarazioni di lei, farebbe abitualmente con tutte le donne.

Elisa De Panicis ha tirato fuori il suo lato più oscuro durante lo sfogo con la coinquilina Paola Di Benedetto. A suo dire, Denver tratterebbe in modo gentile e premuroso Rita Rusic esclusivamente per convenienza. Inoltre, il modello le avrebbe chiesto di nominare Fabio Testi questo mercoledì, ma Elisa non intende ascoltarlo.

Il piano del modello

Come, poi, riportato dal sito BitchyF, la star del web ha rivelato un piano che Denver vuole seguire durante l’esperienza al reality, così da riscuotere maggiori consensi. E nel discorso ci finisce pure Ignazio Moser, ex gieffino noto al pubblico soprattutto per la passionale storia con Cecilia Rodriguez, tuttora in corso.

A metà dicembre hanno registrato i video del Gf. Elisa De Panicis era vicina in hotel ad Andrea. Lui la chiama e le propone di passare in camera sua a farle dei massaggi.

Elisa rifiuta e lui le spiega di aver chiesto a Moser se esistessero dei posti dove agire senza essere pizzicati dalle telecamere. Dunque, secondo la De Panicis non sarebbe affatto un bravo ragazzo. Prima di varcare la porta rossa, Denver le avrebbe rivelato la strategia: far sì che Ivan Gonzales diventasse il suo migliore amico e fidanzarsi insieme alla De Panicis. Gliel’ha detto così, tipo copione.

Elisa De Panicis: mancanza di rispetto

La De Panicis è rimasta male per l’omissione di Denver del loro flirt dinnanzi alla produzione. Sente di essere stata trattata come non meritava e cioè senza rispetto.

A San Valentino, Andrea l’avrebbe invitata a cena con Andrea Damante e Giulia De Lellis. In quel momento lei cercava affetto, lui invece avrebbe fatta incetta di conquiste e non glielo nascondeva.