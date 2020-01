Eliana Michelazzo tradita da Selvaggia Roma: “Sei stata col mio ex!”

Eliana Michelazzo, sfogo contro Selvaggia Roma: è stata con il suo ex fidanzato

Cosa è restato del Prati Gate? Praticamente nulla. Le tre protagoniste hanno pagato in immagine ed oggi Eliana Michelazzo, ex agente della primadonna del bagaglino, pare aver voltato pagina.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi si è accorta, in seguito al ciclone che l’ha travolta in primavera, di avere parecchi problemi personali. Ed ha preferito allontanarsi momentaneamente dall’ambiente dello spettacolo, così da concentrarsi su sé stessa.

La fine di un’amicizia

Mentre in tanti l’avevano abbandonata durante lo scoppio del caso, sempre al suo fianco era presente Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island con il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo.

Almeno così sapevamo fino alle ultime ore, movimentate dalle clamorose dichiarazioni rilasciate da Eliana Michelazzo. Apparsa sui social, costei ha raccontato una vicenda per lei sconvolgente: il tradimento dell’amica con il suo ex compagno Daniele Bartolomeo. Ciò l’ha particolarmente rabbuiata, anche perché da mesi le erano giunte tali voci, tuttavia le riteneva infondate.

Dispiaciuta, la Michelazzo ha parlato della brutta scoperta. La sera prima ha ricevuto una telefonata di conferma: Selvaggia Roma è stata col suo partner di allora, Daniele. Ma naturalmente lei aveva già scoperto tutto mesi fa. Aveva però un po’ sorvolato, non pensando fossero stati a letto.

Eliana Michelazzo: pugnalata al cuore

Lasciando perdere lui, che da uomo ci è magari cascato (sebbene non per questo lo giustifichi), lei poteva evitare di mettersi in contatto e intrattenere rapporti intimi. Ha visto quanto ha sofferto e quanto fosse presa dal ragazzo, pertanto – ha proseguito la Michelazzo – è stata una pugnalata al cuore.

La cosa peggiore dell’intera vicenda è successo dopo che la verità è venuta a galla, le ha chiesto pure i messaggi e Selvaggia ha cancellato ogni traccia.

Nei confronti della Roma, la Michelazzo è stata buona e carina perché convivevano e non le andava di spedirla fuori di casa: non rientra nella sua persona. Ma è ora sua ferma intenzione di rimuoverla completamente dalla propria vita.