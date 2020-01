Salvo Veneziano, la vincitrice del GF 1: “Ignorante, ma non un orco”

La vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani commenta l’uscita a vuoto dell’ex coinquilino Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4

Bufera attorno a Salvo Veneziano, escluso dal Grande Fratello Vip 4 per commenti ben poco carini sull’influencer Elisa De Panicis e l’ex Madre Natura Paola di Benedetto. Tra le persone intervenute pubblicamente in sua difesa, tolta la moglie, Cristina Plevani.

La vincitrice del primo Grande Fratello lo conosce benissimo, avendovi trascorso insieme l’esperienza nella Casa. Indipendentemente dal proprio pensiero, immaginava l’espulsione. Ha letto sul web la reazione molto forte del pubblico, ma anche di chi fa la tivù.

Se fosse stata lei il Grande Fratello – confida a FanPage.it – avrebbe comunque sbattuto fuori Salvo Veneziano, praticamente in obbligo. Vent’anni fa non esistevano i social, mentre oggi qualunque cosa succeda ha un clamore e una cassa di risonanza mostruosa. Impossibile esimersi dall’assumere decisioni drastiche.

Sin dal primo istante, lei ha però difeso Veneziano. Condanna la sua ignoranza perché non si rende conto delle esternazioni concesse. Se lo immaginava di vedergli commettere alcune gaffe davanti alle telecamere, ma non il caos creato.

Non è una persona violenta

Salvo Veneziano – continua la Plevani – parla in questo modo, popolare e grezzo. Già 20 anni fa non dissertava di filosofia o di Marx. Si rammarica nel constatare come non ci sia stata nessuna evoluzione. Quando lo ha ascoltato, tra mimica e altro, la risata le è scappata, però chiaramente nel momento in cui trovi riportate le stesse parole hai ben altro effetto.

Può capire che chi non lo ha mai sentito aprire bocca ne traccia un profilo da serial killer e il contesto. Stanno, tuttavia, discutendo di Salvo Veneziano, un uomo incline ad esprimersi in maniera superficiale e qualche stupidaggine gli è sfuggita. Le spiace perché non è una persona violenta, un orco. Non è più condannabile di un bestemmiatore. È un padre di famiglia, Cristina conosce la sua ingenuità stupida e ignorante.

Salvo Veneziano: marchiato a vita

All’epoca Salvo la faceva davvero ridere, non l’ha mai infastidita, e ancora oggi, nel sentirsi per telefono o mandarsi messaggi, spesso la fa ridere. Non la pensano allo stesso modo, ma le spiace vedere che da occasione di riscatto, sarà marchiato a vita dall’esperienza. Non lo vuole demonizzare.