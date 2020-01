Salvo Veneziano si difende dalle accuse: “Parole di cuore e amore”

Salvo Veneziano parla a Striscia la Notizia dopo i commenti sessisti pronunciati dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4

Nemmeno la scusa dell’inesperienza copre Salvo Veneziano, concorrente squalificato negli scorsi giorni per delle frasi sessiste. L’ex gieffino ha dovuto lasciare il reality di Alfonso Signorini a causa di alcune espressioni poco signorili nel commentare la sensualità dell’influencer Elisa De Panicis.

Il che stranisce: ormai non è più giovanissimo e, punto secondo, già in passato Salvo Veneziano partecipò, peraltro con successo, al programma. Precisamente durante la prima edizione, quando rimasto tutti e 99 i giorni, concluse il percorso da secondo classificato.

Una macchia pesante

Altri tempi. E purtroppo l’infelice disavventura rischia di offuscare il buon ricordo di vent’anni fa. Mandato dentro lo show, in compagnia di Salvo Veneziano hanno varcato la celeberrima porta rossa ben altre tre vecchie colonne.

Si tratta di Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. E proprio con loro ha commesso l’uscita a vuoto, da qui il sondaggio lanciato durante Striscia la Notizia: anche loro meritano l’esclusione? La colpa dei presenti è stata di non aver preso le distanze dal discorso, ma di aver anzi riso per le dichiarazioni fuori luogo.

Il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha raggiunto Veneziano poco dopo la sua estromissione per consegnargli il Tapiro d’Oro. In un primo momento, la produzione del GF Vip, scorgendo le telecamere, ha nascosto l’uomo nel bagno dell’hotel dove alloggiava. Finché Salvo non si è detto disposto a parlare con Valerio Staffelli.

Salvo Veneziano: le prime parole a caldo

Nella sua ironia – ha ammesso Veneziano – si è reso colpevole di un grave errore, esternando pensieri che in apparenza potevano sembrava aggressivi. Ma in realtà, nel suo dialetto siciliano, equivalevano a passione, cuore e amore.

Lui è il primo a combattere contro qualsiasi forma di violenza, pertanto chiedeva perdono, pure alla sua famiglia. Infine, alla domanda se secondo lui anche gli altri highlander meritino di pagare, è solidale: ha sbagliato lui e se ne assume pienamente la responsabilità.