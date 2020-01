Sanremo 2020, è già tempo di gaffe: sbagliato l’ultimo vincitore

Festival di Sanremo 2020: gaffe alla prima conferenza stampa

E via col liscio! Alla presentazione del Festival di Sanremo 2020, i futuri protagonisti riservano già le prime soddisfazioni. Martedì 14 gennaio si è tenuta la prima conferenza stampa della kermesse canora e per Amadeus, conduttore e direttore artistico della 70esima edizione, è stata l’occasione propizia per annunciare alcune delle donne che lo affiancheranno.

Tra loro, Antonella Clerici, Laura Chimenti, Emma d’Aquino, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. In un video realizzato da Corriere tv, i giornalisti sottopongono alle donne alcune domande, perlopiù circostanziali, sulle loro speranze, sulle emozioni provate e su quanto siano preparate.

Primo esame superato da Diletta Leotta, sempre con la battuta pronta. Ner parlare del ruolo ricoperto scomoda un’espressione calcistica: quest’anno avrà l’occasione di passare da bordo campo al metaforico rettangolo verde, spera di rivelarsi un buon centravanti.

Gaffe sul vincitore del 2019

Se con Antonella Clerici i media ironizzano sui consigli da dispensare alle nuove arrivate di Sanremo 2020, chi ha scarsa dimestichezza in tivù commette qualche passo falso. La modella Francesca Sofia Novello prende innanzitutto parola in merito ai primi passi mossi sui social e sulla sua dolce metà Valentino Rossi confessa che è molto contento: la appoggia in ogni decisione.

Poi una domanda riguardante la manifestazione e lei cade nel trabocchetto. Al giornalista desideroso di chiederle se si ricordi il vincitore del 2019, risponde Mohamed, storpiando il nome di Mahmood, autore del brano primo classificato Soldi.

Comunque non è stato l’unico strafalcione all’evento inaugurale. Il padrone di casa del Festival Amadeus ha definito Diletta Leotta una bravissima giornalista sportiva. Sui social si è alzato un gran vespaio tra gli utenti, non essendo la conduttrice di Dazn iscritta all’albo dei giornalisti.

Francesca Sofia Novello: chi è la valletta di Sanremo 2020

Francesca Sofia Novello, 26enne nata ad Arese, è tra le 10 donne chiamate da Amadeus per assisterlo nello show musicale. Da due anni vive una relazione con il campione di MotoGP Valentino Rossi, conosciuto mentre lei lavorava sulle piste come “ombrellina”. Seguita da oltre 270mila follower su Instagram, è una delle modelle di lingerie maggiormente richieste.